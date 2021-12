14:15 Uhr: USA - ADP-Beschäftigungsbericht. Erwartung: 500.000/ Vorwert: 571.000

14:30 Uhr: Kanada - Baugenehmigungen für Oktober. Erwartung: -0,6%/ Vorwert: 4,3% (im Monatsvergleich)

15:45 Uhr: USA - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für November (endgültig). Erste Veröffentlichung: 59,1

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für November. Erwartung: 61,0/ Vorwert: 60,8

16:00 Uhr: USA - Bauausgaben für Oktober. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: -0,5% (im Monatsvergleich)

16:00 Uhr: Powell sagt vor dem Kongress aus



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: -1,7 Mio. Barrel (API: -0,75 Mio. Barrel)

- Benzin. Erwartung: 1,3 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: 1,8 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern



15:00 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey (01.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen Sitzung in Europa hindeuten. Die Sorge über die Auswirkungen von Omicron habe sich im Laufe des asiatischen Handels etwas gelegt. Darüber hinaus habe der israelische Gesundheitsminister erklärt, es gebe erste Hinweise darauf, dass Auffrischungsimpfungen gegen die neue Variante des Coronavirus schützen könnten.Die europäischen Länder würden im Laufe des Vormittags die revidierten PMI-Daten für das Verarbeitende Gewerbe für November veröffentlichen. Die Revisionen der PMI-Daten hätten jedoch in der Regel nur einen geringen Einfluss auf die Märkte. Interessanter werde es am Nachmittag mit der Veröffentlichung des ADP-Arbeitsmarktberichts um 14:15 Uhr. Der Markt erwarte einen Zuwachs von 500.000 Arbeitsplätzen. Der ISM-Bericht für das Verarbeitende Gewerbe in den USA, der um 16:00 Uhr veröffentlicht werde, werde voraussichtlich eine leichte Verbesserung aufweisen. Zu guter Letzt werde der FED-Vorsitzende Powell vor dem House Committee on Financial Services aussagen. Der Text der Aussage werde derselbe sein wie gestern und angesichts der Kommentare von Powell am Dienstag würden keine weiteren überraschenden Äußerungen erwartet.