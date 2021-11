- Rohöl. Erwartung: +2,225 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: -1,333 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: -1,443 Mio. Barrel



19:00 Uhr: FOMC-Entscheidung



Reden von Zentralbankern:



- 11:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 17:00 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey



Wichtige US-Quartalsberichte:



- CVS Health (ISIN US1266501006/ WKN 859034) - vor Markteröffnung

- Electronic Arts (ISIN US2855121099/ WKN 878372) - nach Börsenschluss

- Etsy (ISIN US29786A1060/ WKN A14P98) - nach Börsenschluss

- Infinera (ISIN US45667G1031/ WKN A0MSSK) - nach Börsenschluss

- Marathon Oil (ISIN US5658491064/ WKN 852789) - nach Börsenschluss

- Marriott International (ISIN US5719032022/ WKN 913070) - vor Markteröffnung



- MGM Resorts International (ISIN US5529531015/ WKN 880883) - nach Börsenschluss

- Norwegian Cruise Line Holdings (ISIN BMG667211046/ WKN A1KBL8) - vor Markteröffnung

- QUALCOMM (ISIN US7475251036/ WKN 883121) - nach Börsenschluss

- Roku (ISIN US77543R1023/ WKN A2DW4X) - nach Börsenschluss

- SunPower (ISIN US8676524064/ WKN A1JNM7) - nach Börsenschluss

- Take-Two Interactive Software (ISIN US8740541094/ WKN 914508) - nach Börsenschluss (03.11.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte dürften heute nach einem uneinheitlichen Handel in Asien leicht schwächer eröffnen. Für den kommenden Tag stünden viele wichtige Veröffentlichungen an. Vor der für den Abend (19:00 Uhr) angesetzten FOMC-Entscheidung würden sich die Märkte in einer abwartenden Haltung befinden. Die Erwartungen für eine frühere Straffung der FED gestiegen seien, nachdem die jüngsten US-Inflationsdaten höher als erwartet ausgefallen seien. Die US-Notenbank werde den Beginn des monatlichen Auslaufens ihrer Anleihekäufe bekannt geben, aber die Anleger würden ihre Aufmerksamkeit auf den Zeitpunkt der Zinserhöhungen richten.Das andere wichtige Ergebnis des Tages finde bereits um 13:15 Uhr statt - der ADP-Beschäftigungsbericht für Oktober. Dies werde ein letzter Hinweis vor der Veröffentlichung der offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag sein. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der ADP in den letzten Monaten ein schlechter Vorhersager für die NFP-Daten gewesen sei. Zu guter Letzt würden um 15:30 Uhr die US-Ölbestandsdaten veröffentlicht, die für kurzfristige Volatilität auf dem Ölmarkt sorgen könnten.09:00 Uhr: Spanien - Veränderung der Arbeitslosenzahlen für Oktober. Erwartung: 21.200/ Vorwert: -76.10010:30 Uhr: Großbritannien - Endgültiger PMI für Dienstleistungssektor für Oktober. Erwartung: 58,0/ Vorwert: 58,011:00 Uhr: Eurozone - Arbeitslosenquote für September. Erwartung: 7,4%/ Vorwert: 7,5%14:45 Uhr: USA - endgültiger PMI für Dienstleistungssektor für Oktober. Erwartung: 58,2/ Vorwert: 54,915:00 Uhr: USA - ISM-Index für Dienstleistungssektor für Oktober. Erwartung: 62,0/ Vorwert: 61,915:00 Uhr: USA - Auftragseingang für September. Erwartung: 0,1%/ Vorwert: 1,2%15:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen: