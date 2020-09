Boston (www.aktiencheck.de) - Die aktuell wieder steigenden Zahlen von COVID-19-Fällen scheinen den privaten Sektor überrascht zu haben, so Agnès Belaisch, Managing Director und Chief European Strategist des Barings Investment Institute, im Kommentar zur aktuellen Wirtschaftsentwicklung in der Corona-Krise.



Die höheren Kontaktzahlen im Sommer, insbesondere unter lebenshungrigen Jugendlichen, hätten fast zwangsläufig zu einer stärkeren Verbreitung des Virus in der Bevölkerung geführt. Man hätte mit einer positiven Überraschung rechnen können, angesichts der Tatsache, dass die Todesrate dank einer besseren Vorbereitung des Gesundheitssystems, alternativer Ausrüstung, um die schädlichen Auswirkungen der Infektionen zu verringern, und der Selbstbeschränkung der anfälligeren Bevölkerungsgruppen in Grenzen habe gehalten werden können. Dennoch seien alle jüngst veröffentlichten Einkaufsmanagerindices (PMI) für den Dienstleistungssektor hinter den Prognosen zurückgeblieben. Wenn sich die Erwartungen an die Realität des sozialen Lebens anpassen würden, könnten die Regierungen beschließen, einem Anstieg der Todesfälle vorzubeugen, indem sie erneut Einschränkungen verhängen würden, um die Bevölkerung zu disziplinieren. Dies könnte die Furcht sein, die die PMI-Meinungsumfragen tatsächlich aufdecken würden.



Die PMIs des Euroraums würden zwei Signale liefern. Erstens, wie der Rückgang der Dienstleistungs-PMIs zeige, kämen die Dienstleistungen nicht mehr in der Form zurück, in der sie zuvor angeboten worden seien. Es gebe Möglichkeiten für das Beherbergungsgewerbe und die Unterhaltungsbranche, sich an die Beschränkungen zur Nutzung des gemeinsamen Raums anzupassen, aber um dies zu akzeptieren, sei es noch zu früh. Zweitens sei der Tod des Verarbeitenden Gewerbes wohl etwas voreilig angekündigt worden. Die PMIs des Verarbeitenden Gewerbes seien im September in der Eurozone insgesamt auf stark expansivem Niveau geblieben. Möglicherweise durch die starke Erholung in China angetrieben, die ihrerseits von massiven öffentlichen Investitionen angeheizt worden sei, sei der PMI des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland im bisher schnellsten Tempo gestiegen. Das Ende der Viruskrise sei noch nicht in Sicht, aber die ersten Anzeichen von Stärke seien erkennbar. (24.09.2020/ac/a/m)



