Er habe seine ganzen Investments bereits seit Jahren abgesichert, so Icahn, der sich an der Wall Street einen Ruf als aktivistischer Investor gemacht habe.



Aber nicht nur Inflation und Krieg machten ihm Sorgen, sondern auch, wie so manches US-Unternehmen geführt werde. "Es gibt einige sehr gute Unternehmen, einige sehr gute CEOs, aber viel zu viele, die der Aufgabe nicht gewachsen sind", so Icahn.



Besorgt sei aktuell auch Mohamed El-Erian. "Ich glaube, der Markt hat noch nicht berücksichtigt, was mit der Wirtschaft passieren wird", so der Anleihespezialist zu Bloomberg. "Ich gehe davon aus, dass wir eine globale Stagflation erleben werden, mit geringerem Wachstum und höherer Inflation." Das habe der Aktienmarkt noch nicht ganz eingepreist.



Der Markt biete derzeit eine wunderbare Gelegenheit auszusteigen.



Nach Einschätzung des "Aktionär" sei viel Negatives in den Aktienkursen eingepreist, sodass die Bullen bei positiven Überraschungen schnell die Oberhand gewinnen könnten. Erfolgreiche Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wären definitiv ein treibender Faktor. (23.03.2022/ac/a/m)





