- EU: Die Anleihenkaufprogramme seien auf eine Billion Euro bis Ende 2020 ausgeweitet worden. Es gebe keine Obergrenze mehr, wie viele der ausstehenden Anleihen eines Landes oder Emittenten aufgekauft werden dürften.



Regierungen:



- USA: Die Regierung beschließe direkte Finanzhilfen für Bürgerinnen und Bürger, Verbesserung der Arbeitslosenhilfe, Kreditgarantien, etc. im Umfang von zwei Billionen US-Dollar.



- EU: Auflage eines Bürgschaftsprogrammes der Europäischen Investitionsbank im Volumen von 28 bis 40 Mrd. Euro und eine Investitionsinitiative im Gegenwert von 37 Mrd. Euro.



- Deutschland: Ein Nachtragshaushalt über 156 Mrd. Euro nebst Aussetzung der Schuldenbremse sei beschlossen worden. Zusätzlich sei ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit Staatsgarantien für Unternehmensverbindlichkeiten, direkten Staatsbeteiligungen und KfW Refinanzierungen über 600 Mrd. Euro verabschiedet worden. Für Klein-Unternehmen werde es Zuschüsse in Höhe von 50 Mrd. Euro geben.



All diese Maßnahmen würden die Wirtschaft unterstützen, allerdings mit Verzögerung. Es zeichne sich immer mehr ein U-förmiger Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung durch die Virusausbreitung ab. Die ursprüngliche Annahme eines heftigen Konjunktureinbruchs, gefolgt von einer schnellen Aufholbewegung (V-Form) könne durch die nun globale Ausbreitung nicht mehr aufrechterhalten werden. Dies liege vor allem daran, dass die globalen Absatzmärkte zeitversetzt betroffen seien. So scheine sich die Situation in China zwar zu stabilisieren, und die Industrie produziere wieder, jedoch treffe China auf nahezu geschlossene Märkte in Europa und nun auch in den USA. Ähnlich werde es Europa bei einer Stabilisierung über Ostern gehen, da in den USA der Höhepunkt wahrscheinlich erst später erreicht sein werde.



Dass es aber überhaupt zu einer schnellen Aufholbewegung kommen könne, liege vor allem an dem beherzten Eingreifen der Politik und der Notenbanken. So seien im Vergleich zur Finanzkrise nun nicht nach und nach Maßnahmen beschlossen worden, sondern in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. Auch bestünden die nun genutzten Instrumente, wie beispielsweise TLTROs oder der ESM, bereits und müssten nicht erst implementiert werden. Auch sei der Kauf von Wertpapieren kein Neuland mehr für die Zentralbanken, sondern geübte Praxis. Viel schwieriger werde es in den kommenden Jahren, überhaupt noch einen Ausstieg aus der Liquiditätsflut zu finden bzw. frühzeitig die Finanzblasen oder Staatsschuldenkrisen zu erkennen, die nun ihren Nährboden hätten.



Die Kapitalmärkte könnten sich offensichtlich aus all den auf sie hereinprasselnden Informationen noch kein rechtes Bild machen. Da seien auf der einen Seite die Rentenmärkte. Hier sei weiterhin ein extremer Schwund von Marktliquidität zu beobachten. Wenn ein Handel zustande komme, dann nur mit hohen Risikoprämien. Der Markt für Anleihen mit geringer Bonität in den USA müsse besonders große Risikoaufschläge hinnehmen, was am großen Anteil von Emittenten aus dem Schieferölsegment liege. Diese stünden vor dem Hintergrund des in sich zusammengebrochenen Ölpreises besonders unter Druck. In Europa sind die Risikoprämien zwar auch stark angestiegen, scheinen aber noch nicht das ganze Ausmaß der Krise einzupreisen, so die Analysten der Weberbank.



An den Aktienmärkten würden sich hingegen typische Muster eines Bärenmarktes zeigen. So sei auch in früheren Krisen häufig festzustellen gewesen, dass dem starken Absturz immer wieder zwischenzeitliche Aktienrallys gefolgt seien, die sich aber in der Folge mit weiteren Einbrüchen abgewechselt hätten. Ein ähnliches Bild zeige sich auch aktuell. So sei beispielsweise dem jähen vierzigprozentigen DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Absturz eine über zwanzigprozentige Aufholbewegung gefolgt, der in den letzten Tagen aber die Luft auszugehen scheine.



Für uns als Piloten in diesem undurchsichtigen Marktumfeld ist es daher wichtiger denn je, uns auf unsere Instrumente zu konzentrieren und nicht der puren Hoffnung oder Depression wegen zu agieren, so die Analysten der Weberbank. Im Moment sei noch nicht abzusehen, wie lange sich die COVID-19-bedingten Einschränkungen hinziehen würden. Dass die volkswirtschaftlichen und unternehmerischen Zahlen in den nächsten Wochen noch einmal deutlich verschlechtern würden, scheine so gut wie sicher. Allerdings stünden auf der anderen Seite mächtige Akteure in Gestalt der Notenbanken und Staaten bereit, mit historisch beispiellosen Summen die Wirtschaft vor dem Kollaps zu bewahren. Dementsprechend agieren wir weiter vorsichtig und halten einen deutlichen Teil des uns anvertrauten Kapitals in Liquidität, gleichzeitig nutzen wir aber die sich immer wieder bietenden Chancen zu selektiven Käufen, denn eines haben uns historische Krisen immer wieder gelehrt: Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung, so die Analysten der Weberbank. (03.04.2020/ac/a/m)







