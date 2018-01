Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft in Euroland zeigt keine Ermüdungserscheinungen, so die Analysten der DekaBank.



Die Stimmung bei den Unternehmen und privaten Haushalten sei überschäumend gut. Das von der EU-Kommission ermittelte Wirtschaftsvertrauen habe im Dezember den höchsten Stand seit August 2000 erreicht. Nicht nur die Stimmungsindikatoren, sondern auch die harten Daten wie die Auftragseingänge oder die Industrieproduktion würden zum Ausdruck bringen, dass die Konjunkturdynamik im vierten Quartal hoch geblieben sei. Sogar vom Arbeitsmarkt kämen gute Nachrichten. Die Arbeitslosenquote in Euroland sei im November auf 8,7% zurückgegangen und liege damit auf dem niedrigsten Stand seit Januar 2009. Dabei bestehe aber weiterhin eine hohe Heterogenität. Während Spanien eine Arbeitslosenquote von 16,7% ausweise, betrage sie in Deutschland nur 3,6%.



Prognoserevision: Bruttoinlandsprodukt 2017 bzw. 2018: 2,4% bzw. 2,3% (bisher: 2,3% bzw. 2,1%). (Volkswirtschaft Prognosen Januar/Februar 2018) (17.01.2018/ac/a/m)





