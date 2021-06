"Wirkt wie Betrug" - steckt Trump hinter dem Kursrutsch beim Bitcoin?

Konkrete Maßnahmen zur Regulierung von Bitcoin und Co habe er während seiner Amtszeit aber auch nicht ergriffen. Die Rufe nach "größerer Überwachung" und "sehr, sehr strenger" Regulierung würden daher auch für Stirnrunzeln sorgen - und eine Menge Spott von der Krypto-Community bei Twitter.



Als amtierender Präsident hätte Trump mit diesen Aussagen womöglich einen wunden Punkt getroffen und entsprechende Maßnahmen auf den Weg bringen können. Als Altpräsident sei seine Meinung zum Bitcoin indes weniger relevant. Im angespannten Marktumfeld für Kryptowährungen würden solche Äußerungen aber dennoch zur Unsicherheit unter den Marktteilnehmern beitragen - schließlich nehme die Diskussion über den regulatorischen Umgang mit Digitalwährungen gerade wieder Fahrt auf.



Zusammen mit Spekulationen um einen Wandel in der Geldpolitik der FED und weiteren Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen die dortige Krypto-Szene schlage sich die Anspannung erneut im Kurs wieder: Der Bitcoin verliere auf 24-Stunden-Sicht zehn Prozent und falle bis auf 32.500 Dollar zurück.



Aus charttechnischer Sicht rücke nun das Korrekturtief bei rund 30.700 Dollar in den Fokus - dort könnte sich zumindest auf mittlere Sicht die weitere Entwicklung der digitalen Leitwährung entscheiden. Investierte Anleger würden weiterhin die Zähne zusammenbeißen und dabei bleiben. Vor dem Neueinstieg sollte allerdings die Richtungsentscheidung abgewartet werden. (08.06.2021/ac/a/m)





