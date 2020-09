Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,9282 EUR +23,76% (02.09.2020, 12:40)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (02.09.2020/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Wirecard: ver.di beantragt Aufnahme in den Gläubigerausschuss - AktiennewsDie durch den Insolvenzverwalter der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), Dr. Michael Jaffé, angekündigten und inzwischen ausgesprochenen Kündigungen betreffen auch Initiatorinnen und Initiatoren der inzwischen angelaufenen Betriebsratswahlen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Nicht nur Wahlvorstände, sondern auch Schwangere und in Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen sowie Menschen mit Behinderungen haben Kündigungsschreiben erhalten, obwohl sie alle unter besonderem Kündigungsschutz stehen. Für uns ist daher nicht erkennbar, dass hier auch nur der Versuch einer Sozialauswahl gemacht wurde", so der vor Ort für die Beschäftigten bei Wirecard zuständige Gewerkschaftssekretär der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Gregor Völkl.Die Kündigungsschreiben seien teilweise auf den 25. August 2020 datiert. An diesem Tag fanden drei von insgesamt sieben Wahlversammlungen in den Tochtergesellschaften der Wirecard AG statt. Vor den tatsächlichen Kündigungen durch den Insolvenzverwalter hatte ein Großteil der betroffenen Angestellten am Vorabend der Wahlversammlungen noch eine E-Mail erhalten, in der sie über die unwiderrufliche Freistellung informiert wurden. "Die Verunsicherung war entsprechend groß und deutlich spürbar", berichtet Völkl, der bei der Durchführung der Wahlversammlungen persönlich vor Ort war. "Abgesehen von der Missachtung des Kündigungsschutzgesetzes, liegt die Vermutung nahe, dass eine Beeinflussung der Betriebsratswahl zumindest in Kauf genommen wurde", so der Gewerkschaftssekretär."Wir fordern den Insolvenzverwalter Dr. Jaffé dazu auf, bei den besonders geschützten Kolleginnen und Kollegen, die ausgesprochenen Kündigungen wieder zurück zu nehmen", so Völkl weiter. "Ansonsten steht allen Betroffenen der Weg einer Kündigungsschutzklage offen. Wir werden nicht zögern, diesen für unsere Mitglieder zu beschreiten, wenn von Seiten des Insolvenzverwalters keine zügige, entsprechende Rücknahme erfolgen sollte", sagte der ver.di-Sekretär.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:0,92 EUR +28,13% (02.09.2020, 12:25)