Zahlungsanbieter und Online Casinos - Die Rechtslage

Der Sonderweg von Schleswig-Holstein

Eine Ausnahme erlaubte sich allerdings das Land Schleswig-Holstein. Im Jahr 2011 entschloss man sich dort, eine Liberalisierung des Online Glücksspielmarktes vorzunehmen und aus dem Glücksspielstaatsvertrag auszuscheren. Die EU segnete das Ansinnen ab und so vergab das Bundesland als Einziges Lizenzen für einen legalen Betrieb von Online Casinos in Deutschland. Nach einem Regierungswechsel wurde dieses Vorgehen zwar gestoppt, dennoch waren die vergebenen Lizenzen gültig und die Anbieter wie Wunderino oder Online Casino Deutschland durften in Schleswig-Holstein legal ihre Webseiten betreiben und bewerben. Die Lizenzen hatten eine eingeschränkte Gültigkeit und einige Online Casino waren bis Februar 2019 legal in Schleswig Holstein aktiv. Mittlerweile sind allerdings alle Lizenzen ausgelaufen und der Betrieb der Casinos somit wiederum nach deutschem Recht illegal. Allerdings: Die aktuelle Regierung Schleswig-Holsteins unter CDU, FDB und Grünen plant bereits, die Lizenzen möglicherweise in diesem Jahr noch einmal zu verlängern und damit erneut einen Sonderweg einzuschlagen.



Der Glücksspielstaatsvertrag der weiteren 15 Bundesländer läuft noch bis 2021. Spätestens dann muss man sich auch auf Bundesebene Gedanken machen, wie mit Thema weiter zu verfahren ist. Das Online Glücksspiel in Deutschland floriert derweil trotz des Verbotes. Hierfür gibt es zwei Gründe. Zum einen bieten die Webseiten mit der ausgelaufenen Lizenz aus Schleswig Holstein ihre Dienste einfach weiter an und werben zum Teil auch offensiv mit dem Landeslogo. Ihre Argumentation ist es, dass eine Verlängerung der Lizenzen ohnehin in Aussicht gestellt wurde und das einmalige Ausscheren des Landes zeige, dass die Rechtslage alles andere als klar sei. So erklären die Anbieter von onlinecasino.de, dass die Anwendbarkeit des aktuellen Rechts umstritten sei und die teilweise Zulassung Sportwetten sogar zeige, dass das Gesetz an dieser Stelle ausdrücklich ausgesetzt werden. Das Angebot von Online Casino sei darum nur formal 'illegal'. Da es aber keine rechtmäßige Regulierung gebe, wäre es aber tatsächlich nicht verboten, Online Casinos in Deutschland zu betreiben.



Legale Onlinecasinos - Deutsches gegen EU-Recht

Zum anderen steht Deutschland innerhalb der EU ohne regulierten Glücksspiel-Markt vor einem Problem. Laut EU-Recht sind Online Casinos nämlich nicht per se verboten. Auf dieses Argument stützten sich diverse Anbieter, die ihre Dienste an deutsche Zocker richten. Und eben auch Anbieter wie Wirecard. Die Argumentation hierbei ist es, dass das Deutsche Recht nicht etwas verbieten kann, was nach EU-Recht erlaubt ist. Die meisten aus Deutschland abrufbaren Online Casinos laufen nämlich gar nicht unter einer der (vergleichsweise) wenigen Lizenzen, die in Schleswig Holstein ausgestellt wurden. Neben eindeutig illegalen Angeboten aus Curacao oder den Niederländischen Antillen sind viele Online Casinos in europäischen Ländern wie Malta, Gibraltar oder Isle of Man registriert. Und da das EU-Recht garantiert, dass Nutzer innerhalb der Union uneingeschränkt auf die Dienste aus anderen Mitgliedsstaaten zugreifen können, sehen sich die Anbieter im Recht, auch Deutsche Spieler mit Roulette, Blackjack und Spielautomaten aus dem Internet zu versorgen.



Zwar hat es im Jahr 2017 einen Gerichtsentscheid des Bundesverwaltungsgerichtes gegeben, der diese Argumentation widerlegt, wirklich bewirkt hat dieser aber nichts: In den Casinos drehen sich die Slotmashines weiter unbehelligt, da die deutschen Behörden den Schritt eines Rechtsstreites vor europäischen Gerichten bislang scheuen. Eine Alternative gegenüber dem Vorgehen gegen die Betreiber wäre allerdings das Unterbinden der Zahlungsströme, womit der Schwarze Peter wieder bei den Banken liegen würde. Bei Wirecard gibt man sich diesbezüglich entspannt: Wirecard erklärt, wenn es auf die Vorwürfe angesprochen wird, man werde diese prüfen und "gegebenenfalls sofort reagieren". Auch andere Banken, denen das Ermöglichen vom Spielen in Online Casinos vorgeworfen wird, beteuern stets, sich an alle gesetzlichen Vorgaben zu halten, auch wenn sie keine Daten zu einzelnen Kunden oder Zahlungsvorgängen öffentlich machen wollen.



Machen sich Spieler in Onlinecasinos strafbar?

Spieler in Online Casinos bekommen derweil von der rechtlichen Grauzone wenig mit. Viele Angebote werden offensiv in Deutschland beworben, die Webseiten und der Kundendienst sind auf Deutsch verfügbar und Zahlungen mit vertrauten Methoden wie Sofortüberweisung oder Kreditkarte laufen problemlos in beide Richtungen ab. Sofern die Regulierung des Spiels durch eine staatliche Regulierung der Anbieter oder Zahlungsdienstleister weiter ausbleibt, steht ihrem Spielspaß nichts im Wege. Das bedeutet allerdings auch, dass Schutzmechanismen zum Beispiel zum Spielerschutz oder vor unlauteren Anbietern nicht gewährleistet sind. Ein Argument mehr, dass eine klare rechtliche Regelung und funktionierende Regulierung bald umgesetzt werden sollte. (08.04.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das börsennotierte Unternehmen Wirecard, eine Bank mit Sitz in Deutschland, steht immer wieder in der Kritik. Der Aktienkurs von Wirecard hat in den letzten Wochen eine aufregende Achterbahnfahrt hinter sich, weshalb das Papier unter den Anlegern besonders genau beobachtet wird. Doch die Frage, inwiefern Wirecard mit Zockerei im Zusammenhang steht, stellt sich nicht nur in Anbetracht des Börsenkurses. Offensichtlich gibt es auch eine direkte Verbindung zwischen, die vor dem Hintergrund der ungeklärten Rechtslage zur Frage nach der Legalität von Online Casinos in Deutschland immer wieder für Diskussionen sorgen. Dabei geht es darum, dass je nach Interpretation der Rechtslage nicht nur das Angebot oder die Nutzung von Internetcasinos strafbar ist, sondern auch das Bewerben und das Ermöglichen von Geldströmen. Der Vorwurf an Wirecard lautet daher: Beihilfe zum illegalen Glücksspiel. Dieser Vorwurf trifft nicht Wirecard allein. Auch die deutsche Handelsbank, die beispielsweise Gelder eines Zahlungsanbieters des bekannten Wett- und Casinobetreibers Bwin verwaltet, sieht sich damit konfrontiert. Losgetreten wurden die Diskussionen spätestens mit der Veröffentlichung der Paradise Paper. Damit wurde aber lediglich bekannt, dass diverse deutsche Banken (darunter auch die Hypovereinsbank oder die Postbank) Zahlungen entgegennehmen, die für Casinospiele verwendet werden, die nach deutschem Recht illegal sind. Die Banken verweisen allerdings, wie auch die Casinos, die mit dem Vorwurf der Illegalität konfrontiert werden, auf Europarecht.Wie ist also die rechtliche Lage wirklich und sind? Die Antwort darauf erscheint auf den ersten Blick einfach. In Deutschland gibt es den Glücksspielstaatsvertrag, der regelt, wann und unter welchen Umständen Glücksspiel legal angeboten werden kann. Daraus ergibt sich zumindest für den klassischen Casino-Bereich eine weitestgehende Monopolstellung des Staates: Spielbanken dürfen nur vom Staat betrieben werden, private Casinos gibt es in diesem Sinne nicht und das gilt auch für das Internet. Anders sieht es mit Automatenspielhallen und Sportwetten aus, hier gibt es bestimmte Sonderregelungen. Auch Online darf auf Sportveranstaltungen gewettet werden, wenn der Anbieter über eine Lizenz verfügt. In Deutschland legale Online Casinos sind im Glücksspielstaatsvertrag aber nicht vorgesehen.