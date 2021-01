Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,4071 EUR -32,68% (08.01.2021, 19:55)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Deutschland Wirecard-Aktie:

WDI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (08.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Zum Ende des XETRA-Handels habe am Donnerstag-Abend für Wirecard ein Schlusskurs von 0,60 Euro an den Anzeigetafeln gestanden. Nach einem Allzeithoch bei 199 Euro ein unrühmliches Ende des Zahlungsdienstleisters im elektronischen Handel. Am Freitag habe der "Wert" via Tradegate und an den Regionalbörsen zeitweise bei 0,41 Euro notiert - gegenüber dem XETRA-Schluss ein Minus von über 30 Prozent. Das im Dezember markierte Allzeittief bei 30 Cent komme wieder in Reichweite.In den vergangenen Tagen hätten Gerüchte die Runde gemacht, dass Shortseller ihre zuvor leerverkauften Wirecard-Aktien hätten zurückkaufen müssen. Das solle für die Kurssteigerungen verantwortlich gewesen sein. "Das Handelsblatt" berichte in einem Artikel unter Berufung auf den "Bundesanzeiger", dass jedoch nur 6,27 Prozent leerverkauft gewesen seien bzw. seien. Für den unter hohen Umsätzen zustande gekommenen Kursaufschwung bis auf 1,84 Euro könnten sie nicht verantwortlich sein. Zumal Shortseller eher nicht in steigende Kurse hineinkaufen.Vielmehr seien wohl gleichzeitig gezielt gestreute Gerüchte über ein drohendes "Delisting" dafür verantwortlich gewesen, dass kurzfristig orientierte Privatanleger auf den aufwärts fahrenden Zug gelockt werden sollten. Sie würden so quasi "skalpiert". Denn kaum seien sie zu steigenden Preisen eingestiegen, würden die Profi-Zocker wieder verkaufen. Privatanleger hätten bei derartigen Kursbewegungen das Nachsehen und würden große Teile ihres Einsatzes verlieren.Am nächsten Dienstag tage nun der Wirecard-Untersuchungs-Ausschuss in einer Sondersitzung. Auch dort werde nichts Kursbewegendes geschehen. Die Wirecard AG sei insolvent. Die Aktie werde zwar noch eine Zeitlang gehandelt. Das könnte sich unter Umständen noch Jahre hinziehen, da der schwierige, umfangreiche Fall aufgearbeitet werden müsse.Es gilt weiterhin: Finger weg von der Wirecard-Aktie, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link