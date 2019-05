Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Keine zwei Wochen nach Vorlage der Jahresbilanz 2018 stünden bei Wirecard am Mittwoch (8. Mai) bereit die Zahlen für das erste Quartal auf der Agenda. Die Erwartungen seien hoch - nicht zuletzt wegen der vollmundigen Versprechen von Vorstandschef Markus Braun. Liefere die Quartalsbilanz wieder positive Impulse für die Aktie?Die von "Bloomberg" befragten Analysten würden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Umsatzplus von 32 Prozent auf 555 Millionen Euro rechnen. Das operative Ergebnis (EBITDA) solle demnach um 40 Prozent auf 157,3 Millionen Euro steigen, der bereinigte Gewinn pro Aktie sogar um 44 Prozent auf 0,82 Euro.CEO Markus Braun habe die ohnehin hohen Erwartungen in den vergangenen Monaten zusätzlich angeheizt. Um nach den Betrugsvorwürfen der "Financial Times" wieder das operative Geschäft in den Vordergrund zu rücken, habe er bereits im Februar ein Rekordquartal in Aussicht gestellt. Dabei habe er auf einen starken Jahresauftakt im Januar verwiesen.Auch Analyst Knut Woller von der Baader Bank rechne mit einem soliden Jahresstart und habe seine Kaufempfehlung für die Aktie des Zahlungsabwicklers kurz vor den Zahlen erneuert. Erst in der Vorwoche habe er sein Kursziel von 198 auf 230 Euro erhöht und dieses nun bestätigt. Die UBS habe ihre Erwartungen vor dem Wochenende indes leicht reduziert.Für die Wirecard-Aktionäre starte die wichtige Woche mit einer Schrecksekunde: Im schwachen Gesamtmarkt sei die Aktie am Montagmorgen zu Handelsbeginn um knapp drei Prozent eingeknickt. Im Laufe des Vormittags sei das Minus aber zügig auf rund 1,7 Prozent geschrumpft. Damit schlage sich das Papier etwas besser als der DAX, der unter der jüngsten Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China leide.Ungeachtet der aktuellen Marktschwäche setzt "Der Aktionär" im Aktien-Musterdepot weiterhin auf eine Erholung der Wirecard-Aktie, so Nikolas Kessler. Gute Zahlen könnten am Mittwoch (8. Mai) die nötigen Impulse dafür liefern. (Analyse vom 06.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link