Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,761 EUR -77,56% (25.06.2020, 13:34)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

3,0025 EUR -74,68% (25.06.2020, 13:49)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (25.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie setze am Donnerstag nach der Handelsunterbrechung wieder bei 2,50 Euro ein. Gegenüber den Notierungen vor der Aussetzung ergebe sich somit ein weiterer Verlust von nahezu 80 Prozent. Die schlimmsten Szenarien hätten sich bewahrheitet: Wirecard stelle Insolvenzantrag! Das Desaster erreiche für die Anleger einen neuen Höhepunkt."Der Vorstand der Wirecard AG hat heute entschieden, für die Wirecard AG beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen. Es wird geprüft, ob auch Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Wirecard-Gruppe gestellt werden müssen", so die Gesellschaft.Während Wirecard die Bücher ordne und die Börse den letzten Abgesang anstimme, würden sich die wirtschaftlichen Folgen für die Gläubiger der Unternehmensgruppe fatal gestalten. Neben der bekannten Kreditfazilität mit Laufzeit bis 2024 im Betrag von 1,75 Milliarden und 500 Millionen Euro aus der ausstehenden Anleihe habe das Unternehmen zuletzt weitere 1,25 Milliarden Euro Verbindlichkeiten ausgewiesen. Am Ende des Insolvenzverfahrens dürfte für die Gläubiger eine geringe Quote übrig bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: