Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

46,098 EUR +0,80% (10.03.2017, 08:30)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

45,84 EUR (09.03.2017)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (10.03.2017/ac/a/t)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Die von der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) am 29. Juni 2016 angekündigte Übernahme des Geschäfts der Citi Prepaid Card Services wurde erfolgreich abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wirecard, eine global führende Unternehmensgruppe im Bereich Zahlungsabwicklung und Kartenherausgabe, zählt ab sofort mehr als 100 neue Mitarbeiter in Conshohocken, Philadelphia, und 20 weitere Mitarbeiter an verschiedenen internationalen Standorten. Gleichzeitig erweitert die Wirecard AG ihre globale Präsenz im Kerngeschäft Zahlungsabwicklung um den nordamerikanischen Markt.Citi Prepaid Card Services hat bereits über 2.500 Kartenprogramme für internationale Großunternehmen, vorwiegend im nordamerikanischen Markt, herausgegeben. Die Kunden des übernommenen Geschäfts setzen sich aus führenden Telekommunikations-Dienstleistern, Pharmaunternehmen, globalen IT- und Elektronikherstellern, Internet- und Konsumgüter-Konzernen sowie Kunden aus dem öffentlichen Sektor zusammen. Das Portfolio umfasst hauptsächlich Incentive- und Vergütungskarten sowie Corporate-Auszahlungs-Programme für Löhne oder Reisen.Susanne Steidl, Managing Director der Wirecard Acquiring & Issuing GmbH sagt: "Wir freuen uns darauf, unseren amerikanischen Kunden auch neueste Produkte im Bereich komplett digitalisierter Prepaidkarten und Mobile-Payment-Lösungen über unsere globale Plattform anbieten zu können."Im übernommenen Prepaid-Kartengeschäft werden die bestehenden Dienstleistungen um zusätzliche Funktionen ausgeweitet, sodass Unternehmenskunden bald schon von Mehrwerten, beispielsweise von digitalisierten Kartenlösungen, die in Echtzeit aufgeladen werden können, profitieren. (Pressemitteilung vom 09.03.2017)Börsenplätze Wirecard-Aktie: