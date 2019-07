Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) sei am letzten Handelstag der Woche der größte Gewinner des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900). Das Zahlungsunternehmen habe bekanntgegeben, dass es eine Partnerschaft mit der Discount-Lebensmittelkette Aldi eingegangen sei.



Laut einem Reuters-Bericht könne Air France-KLM (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) bei Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) bis zu 70 A220-Jets bestellen. Der Auftrag wäre Teil der Erneuerung der Mittelstreckenflotte von Air France, und neue Flugzeuge würden die alten A318- und A319-Jets in der Flotte ersetzen. Air France habe mitgeteilt, dass noch keine Entscheidung getroffen worden sei, während Airbus davon Abstand genommen habe, die Nachrichten zu kommentieren. Trotzdem solle die Entscheidung auf der Vorstandssitzung von Air France-KLM Ende des Monats erörtert werden.



Bei BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) werde ab sofort Oliver Zipse den Posten des CEO einnehmen. Zipse sei zuvor als Produktionschef tätig gewesen und werde als Nachfolger von Harald Krüger antreten, der kürzlich zurückgetreten sei. Der neue Top-Manager werde sich darauf konzentrieren, das Unternehmen vor der Revolution der Elektroautos und des autonomen Fahrens gut zu positionieren, nachdem sein Vorgänger in den letzten vier Jahren Schwierigkeiten gehabt habe, BMW zum Branchenführer zu machen.



Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1), eine Tochtergesellschaft von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe den Auftrag erhalten, Windkraftanlagen für drei US-amerikanische Offshore-Windprojekte zu liefern, zu installieren und zu warten. Die Turbinen würden eine Gesamtleistung von 1,7 Gigawatt haben. Es seien jedoch noch keine finanziellen Einzelheiten des Auftrags bekanntgegeben worden. (19.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien in Europa legten am Freitag zu, nachdem während der asiatischen Handelszeit Gewinne zu verzeichnen waren, so die Experten von XTB.Es gebe jedoch einige Ausnahmen, da beispielsweise Aktien aus Italien und der Schweiz nachgelassen hätten. Die größten Zuwächse würden die schwedischen, belgischen und russischen Börsen verzeichnen.