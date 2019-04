Die ersten 30 Minuten des europäischen Handels hätten bei den großen Aktienindices leichte Verluste gebracht, mit Ausnahme des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), der um 0,1% zugelegt habee. Die Futures des S&P 500 würden auf eine subtil negative Eröffnung hindeuten, nachdem am Dienstag anständige Gewinne zu beobachten gewesen seien. Wenn man sich den deutschen Leitindex ansehe, müsse man sich auf zwei besondere Unternehmen konzentrieren: SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) und Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF). In den frühen Handelsstunden würden diese Unternehmen die Gewinne anführen.



Was seien die Gründe für die soliden Kursgewinne bei diesen beiden Aktien? Im Falle von SAP habe sich das Unternehmen entschieden, seine operative Gewinnmarge für das laufende Jahr zu erhöhen, was vor allem auf die hervorragende Entwicklung des Cloud-Geschäfts zurückzuführen sei. Das Unternehmen habe im ersten Quartal einen Anstieg der Neuaufträge von 26% für den genannten Bereich verzeichnet. Darüber hinaus habe das Unternehmen nach der Veröffentlichung seines Ergebnisses gesagt, dass es "neue Initiativen zur Beschleunigung der operativen Exzellenz und Wertschöpfung" plane und ein Aktienrückkaufprogramm evaluieren werde. Neben den Nachrichten aus dem Unternehmen habe die US-Investmentmanagementfirma Elliot Management informiert, dass sie Stammaktien von SAP im Wert von 1,2 Mrd. EUR besitze, was unterstreiche, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Umsatzwachstum "ständig unterbewertet" gewesen sei.



Der zweite interessante deutsche Einzeltitel sei heute Wirecard. Solide Kursanstiege würden sich aus einer Nachricht der SoftBank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ergeben, da sich die Bank bereit erklärt habe, rund 900 Mio. EUR in Wandelschuldverschreibungen von Wirecard zu investieren. Danach könnte der japanische Mischkonzern eine Minderheitsbeteiligung an dem deutschen Internet-Zahlungsunternehmen halten. (24.04.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn des Handels am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten war eher vorsichtig, da alle wichtigen Indices leicht unter dem gestrigen Schlusskurs notierten, so die Experten von XTB.Dies könnte angesichts der gestern erzielten neuen Höchststände beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) ein leicht enttäuschendes Ergebnis sein. Die soliden Zuwächse seien in erster Linie durch eine verbesserte Risikobereitschaft sowie eine Reihe starker Unternehmensgewinne wie z.B. von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) und Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) getragen worden. Aus den Finanzergebnissen von rund 80% der im S&P 500 gelisteten Unternehmen könne man schließen, dass sowohl Umsatz als auch Ergebnis bisher positiv überrascht hätten. Noch wichtiger sei, dass die Marktreaktionen bisher recht adäquat gewesen seien - die Kurse seien aufgrund der besseren Ertragslage gestiegen. Seitens der makroökonomischen Daten sei heute Morgen der ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht worden, der im April eine Stimmungsverschlechterung der deutschen Unternehmen aufgezeigt habe. Die Umfragedaten würden mehr oder weniger dem vorläufigen EMI zum verarbeitenden Gewerbe entsprechen.