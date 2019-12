Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Auf den Schnäppchentag Black Friday - der von einigen Händlern inzwischen eine ganze Woche lang zelebriert werde - folge traditionell der Cyber Monday. Der kollektive Shopping-Rausch lasse nicht nur bei den Einzelhändlern die Kassen klingen, sondern auch bei den Zahlungsabwicklern im Hintergrund. Darauf würden zumindest die jüngsten Äußerungen von Wirecard-Chef Markus Braun schließen lassen."Black Friday markiert neue Online-Rekorde und Cyber Monday soll das sogar noch übertreffen", freue sich Braun bei Twitter. "Wir bei Wirecard erwarten ein sehr starkes Weihnachtsgeschäft". Angehängt sei ein Artikel der "Epoch Times", in dem Analysten von Adobe den bisherigen Verlauf des Shopping-Wochenendes beschreiben würden.Demnach hätten die Einzelhändler in den USA am Black Friday Online-Umsätze von 7,4 Milliarden Dollar verzeichnet - ein Anstieg um rund 19 Prozent zum Vorjahr und damit ein neuer Höchststand. Der heutige Cyber Monday werde das mit Rekord-Umsätzen von insgesamt 9,4 Milliarden Dollar allerdings noch toppen, so die Adobe-Analysten.Black Friday und Cyber Monday würden gerne für den Kauf von Geschenken genutzt und würden daher den Startschuss für das Weihnachtsgeschäft darstellen. Die Analysten würden erwarten, dass die Kunden in den USA in diesem Jahr 143,7 Milliarden Dollar für die Weihnachtseinkäufe im Netz ausgeben würden - rund 14 Prozent mehr als im Vorjahr.Ein großer Trend sei dabei das Shopping via Smartphone: Statt im Laden Schlange zu stehen, würden Amerikaner lieber das Mobiltelefon zur Hand nehmen und über diesen Kanal "Milliarden mehr ausgeben als im Vorjahr", so die Einschätzung von Adobe. Grundlage dafür seien Daten, die das Software-Unternehmen in anonymisierter Form beispielsweise über die Adobe Commerce Cloud generiere.Zwar habe die Region "America and Africa" in den ersten neun Monaten 2019 nur rund 7,2 Prozent zum Konzernumsatz von Wirecard beigetragen. Doch Black Friday und Cyber Monday seien längst globale Phänomene und dürften auch in den stärker gewichteten Regionen "Europe" und "Asia and Pacific" für erhöhte Umsätze bei den angeschlossenen Online-Shops gesorgt haben.Die Wirecard-Aktie könne daraufhin am Montagmorgen gut ein Prozent zulegen und gehöre damit zu den größten Gewinnern im DAX. Der Freude über die starke operative Entwicklung stünden allerdings weiterhin Bedenken wegen der Ermittlungen in Singapur und der Bilanz-Sonderprüfung entgegen.Die Wirecard-Aktie ist daher aktuell nur für risikobewusste Anleger geeignet, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2019)