Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

86,07 EUR +3,33% (25.05.2020, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

86,08 EUR +2,90% (25.05.2020, 11:21)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (25.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie starte am Montag mit deutlichen Kursgewinnen als einer der größten DAX-Gewinner in die neue Woche. Damit setze sich die in der Vorwoche begonnene Kurserholung zunächst fort.Die ersten Leerverkäufer hätten derweil wieder den Rückzug angetreten. Das gehe aus einem Tweet von Ihor Dusaniwsky, Managing Director beim US-Datendienstleister S3 Partners, hervor. Demnach hätten sich am Freitag (22. Mai) rund 28,9 Mio. Wirecard-Aktien im Besitz von Shortsellern befunden. Das habe rund einem Viertel des Free-Floats entsprochen. Nach der Veröffentlichung des KPMG-Berichts Ende April sei die Aktivität der Leerverkäufer erneut sprunghaft angestiegen. Noch Mitte der Vorwoche habe die Zahl der leerverkauften Aktien bei rund 30 Mio. und die Shortquote bei 26,1% gelegen.Das Volumen der veröffentlichungspflichtigen Leerverkaufspositionen habe sich derweil kaum verändert. Nach Daten des Bundesanzeigers würden sich diese Netto-Leerverkaufspositionen derzeit auf rund 11,4% summieren. Das lege den Schluss nahe, dass in der Vorwoche v.a. kleiner Positionen unterhalb der Offenlegungsschwelle reduziert worden seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: