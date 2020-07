Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Technologie-Index TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) kam bislang gut durch die Krise, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Nach einem deutlichen Einbruch im März habe sich der TecDAX wieder erholen können und in der Spitze gar höhere Notierungen als vor der Krise erreicht. Doch inzwischen sei er in eine Konsolidierungsbewegung übergegangen und notiere rund acht Prozent unterhalb der Verlaufshochs. Maßgeblichen Einfluss auf die Kursentwicklung habe die Insolvenz des Payment-Anbieters Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206) gehabt, dessen Aktie binnen Wochen von 100 auf aktuell 3,50 Euro gestürzt sei und auch im TecDAX einen großen Raum eingenommen habe. Zwar werde Wirecard den deutschen Indices noch einige Zeit erhalten bleiben, doch sollten sich Anleger davon nicht beirren lassen - die grundlegende Ausrichtung des TecDAX bleibe auch nach dem Bilanzskandal erhalten. Außerdem sei zu erwarten, dass der Index wieder auflebe, sobald der Hemmschuh Wirecard beseitigt sei.



Wenn die negativen Effekte verflogen seien, dürfte der TecDAX sein ganzes Potenzial entfalten: Unternehmen wie SAP, Deutsche Telekom, Infineon oder auch TeamViewer würden auch künftig vom Digitalisierungstrend profitieren; Konzerne wie Siemens Healthineers, Sartorius oder QIAGEN wiederum seien Hoffnungsträger des Gesundheitswesens. Angesichts der Folgen der Pandemie sei sowohl im Bereich der IT als auch im Gesundheitswesen mit steigenden Investitionen zu rechnen. Das mache auch den TecDAX aussichtsreich. Wer in den Index investiere, könne beide Entwicklungen entspannt und mit nur geringem Einzeltitelrisiko begleiten - der Fall Wirecard habe ja gezeigt, dass diversifizierte Investments große Vorteile hätten. (03.07.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu TecDAX (Performance)



mehr >