Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (29.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach erneuten Angriffen der "Financial Times" ("FT") und der Ankündigung einer Sonderprüfung sei es zuletzt wieder ruhiger um Wirecard geworden. Am Dienstag könne der Zahlungsabwickler aber zur Abwechslung wieder mit einer Meldung zum operativen Geschäft aufwarten.Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase starte die volldigitale Payment-App "Boon Planet" offiziell für alle Nutzer. Nach Eröffnung des digitalen Bankkontos, die laut Wirecard nur fünf Minuten in Anspruch nehme, sollten Nutzer "ihren kompletten finanziellen Alltag" mittels der App verwalten können. Neben einer virtuellen DEBIT-MasterCard sei optional auch eine physische Karte für die Zahlungen im stationären Handel erhältlich.Geplant sei, dass Nutzer bald auch ihre Konten bei anderen Banken zu "Boon Planet" hinzufügen könnten. Zudem solle das Angebot sukzessive um weitere Services wie Versicherungen, Treue-Programme, Mobilitätsdienste und weitere Finanzdienstleistungen erweitert werden. Nach der Markteinführung in Deutschland solle "Boon Planet" auch in weiteren europäischen Ländern an den Start gehen.Die Nachfrage nach digitalen Banking-Lösungen auf dem Smartphone sei groß und könnte einen weiteren Anstieg beim Volumen der abgewickelten Transaktionen auf der Wirecard Financial Commerce Plattform nach sich ziehen. Der Wirecard-Aktie liefere das am Dienstag allerdings keine nennenswerten Impulse - sie notiere aktuell nahezu unverändert im Bereich von 115 Euro.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: