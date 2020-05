Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

91,10 EUR -0,39% (30.04.2020, 22:26)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (01.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wie das Aschheimer Unternehmen am späten Donnerstagabend per Vorabbekanntmachung mitgeteilt habe, solle der Jahresbericht 2019 erst am 4. Juni 2020 veröffentlicht werden. Um die Ergebnisse der Sonderprüfung durch KPMG berücksichtigen zu können, sei der Veröffentlichungstermin mehrfach verschoben worden. Zuletzt habe Wirecard auf seiner Website einen Termin im Mai in Aussicht gestellt.Grund für die Verzögerungen: Wirecards eigentlicher Wirtschaftsprüfer EY habe die Prüfung noch nicht abgeschlossen und benötige noch mehr Zeit, um den KPMG-Report gründlich zu analysieren, so Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann diese Woche in einem Interview. Sofern der Jahresfinanzbericht tatsächlich im Juni veröffentlicht werde, könne zumindest die für den 2. Juli terminierte Hauptversammlung wie geplant stattfinden. Denn dafür müsse ein testierter Jahresabschluss vorliegen.Nach einem heftigen Kursrutsch am Dienstag und Mittwoch habe die Wirecard-Aktie am Donnerstag eine Gegenbewegung gestartet. Zum Handelsschluss sei aber nur noch ein mageres Plus von 0,75% an der Kurstafel gestanden. Auf Wochensicht belaufe sich das Minus auf rund 35%. Auch wenn die Wirecard-Aktie damit kurzfristig überverkauft erscheine und eine technische Gegenbewegung möglich sei, dürfte die Lage mittelfristig volatil bleiben. Die Wirecard-Aktie sei nur für Zocker interessant, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.05.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:90,40 EUR +0,75% (30.04.2020, 17:35)