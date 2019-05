Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

135,55 EUR -0,40% (10.05.2019, 11:19)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (10.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der deutsche Zahlungsdienstleister habe zuletzt kräftig ins Zeug gelegt, um nach den Vorwürfen der "Financial Times" wieder operative Erfolge in den Vordergrund zu rücken. Bisheriger Höhepunkt seien dabei in dieser Woche die Anhebung der Ergebnisprognose und die Aussicht auf einen Aktienrückkauf gewesen. Einige Kritiker könne Wirecard aber selbst damit nicht überzeugen.Die Reaktionen der Analysten auf die Quartalsbilanz und die Anhebung der EBITDA-Prognose seien überwiegend positiv ausgefallen. Es gebe aber auch kritische Stimmen - so z.B. von den Analysten der Bank of America, der Citigroup und von Independent Research.Die Wirecard-Aktie habe in den letzten Wochen spürbar aufgeholt, der erhoffte Durchmarsch in Richtung alter Hochs lasse allerdings noch auf sich warten. "Der Aktionär" sehe jedoch gute Chancen für eine baldige Fortsetzung der Erholung und empfehle die Aktie weiterhin zum Kauf. Neben dem globalen Trend zu digitalen Bezahlmethoden dürfte der deutsche Payment-Spezialist insbesondere vom kürzlich verkündeten Einstieg der Softbank profitieren. Man befinde sich bereits im Gespräch mit einigen Portfolio-Firmen der japanischen Beteiligungsgesellschaft, habe Wirecard-CEO Markus Braun in dieser Woche verraten, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:135,60 EUR +0,26% (10.05.2019, 11:03)