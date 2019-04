Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

136,75 EUR +0,63% (25.04.2019, 10:06)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (25.04.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der deutsche Zahlungsdienstleister habe heute den Geschäftsbericht für 2018 vorgelegt. Wirecard sei eigenen Angaben zufolge auf seinem Wachstumskurs in die nächste Phase eingetreten. Die EBITDA-Prognose (740 bis 800 Mio. Euro) für das laufende Jahr sei vom Vorstand Markus Braun bestätigt worden. Die Dividende solle leicht erhöht werden. Ob damit nun Ruhe in den Kursverlauf einkehre, bleibe aber fraglich.2018 habe Wirecard den Konzernumsatz um 35,4% auf 2,02 Mrd. Euro steigern können. Das über die Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen sei um 37,3% auf 124,9 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36,6% auf 560,5 Mio. Euro und die EBITDA-Marge auf 27,8% (Vorjahr: 27,6% ) gestiegen.Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (bereinigt) habe sich auf 500,1 Mio. Euro (Vorjahr: 375,7 Mio. Euro) belaufen. Der Free Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (bereinigt) sei um 50% auf 423,9 Mio. Euro gestiegen. Das Ergebnis nach Steuern habe um 35,7% auf 347,4 Mio. Euro zugelegt, was einem Ergebnis je Aktie i.H.v. 2,81 Euro (Vorjahr: 2,07 Euro) entspreche.Das Aschheimer Unternehmen dürfte weitere Anstrengungen unternehmen, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Gestern habe der angekündigte Einstieg der japanischen Softbank bei dem DAX-Konzern die Wirecard-Aktie deutlich beflügelt. Am Abend sei dann die nächste Attacke von Seiten der "Financial Times" gefolgt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:137,00 EUR +2,20% (25.04.2019, 09:52)