Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

86,72 EUR +4,18% (20.03.2020, 14:32)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (20.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Während das Coronavirus die Wirtschaft fest im Griff habe, baue Wirecard sein E-Commerce-Angebot für chinesische Online-Käufer weiter aus. Das Aschheimer Unternehmen ermögliche europäischen Händlern die beliebte Zahlungsmethode WeChat Pay in ihren Online-Shop zu integrieren. Das generiere wiederum mehr Einnahmen für Wirecard. Vor dem Hintergrund der boomenden digitalen Zahlungsmöglichkeiten in China erhoffe sich der deutsche Zahlungsabwickler gesteigerte Kundenzufriedenheit und steigende Transaktionen. Das komme dem operativen Geschäft von Wirecard zugute, der an jeder Transaktion verdiene.Im aktuell volatilen Marktumfeld könne Wirecard derzeit mit positiven Nachrichten glänzen. Kurzfristig könnten im Zuge des anfälligen Gesamtmarktes allerdings weiterhin Turbulenzen auftreten. Mutige Anleger könnten das aktuell niedrige Kursniveau zum Einstieg nutzen. Langfristig bleibe die Wirecard-Aktie spannend, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:85,82 EUR +3,03% (20.03.2020, 14:47)