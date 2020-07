Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,868 EUR +1,72% (28.07.2020, 13:57)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,86 EUR +0,54% (28.07.2020, 14:13)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.07.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Wirtschaftsprüfer wehren sich gegen Generalverdacht - AktiennewsAls Reaktion auf den Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF)-Skandal will Bundesfinanzminister Olaf Scholz den Wechsel des Wirtschaftsprüfers alle zehn Jahre verpflichtend machen, so die Experten von "FONDS professionell".In der Branche stoße der Vorstoß auf viel Widerstand.Der Bilanzskandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard könnte nicht nur für den Abschlussprüfer EY Konsequenzen haben, sondern für die gesamte Branche. So wolle Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) unter anderem den Austausch des Wirtschaftsprüfungsunternehmens alle zehn Jahre verpflichtend machen. Die Branche sei alarmiert. "Wirecard ist ein Einzelfall und muss als solcher behandelt werden", warne Klaus-Peter Naumann, Sprecher des Vorstandes des IDW Institut der Wirtschaftsprüfer, im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). Es dürfe nicht darum gehen, die gesamte deutsche Wirtschaft unter Generalverdacht zu stellen.Vor allem die geplante Verschärfung der Rotationsregel sei Naumann ein Dorn im Auge. Er sehe darin keinen erkennbaren Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal. Zudem könne man belegen, dass gerade der Wechsel zu einem anderen Bilanzkontrolleur zu mehr Prüfungsfehlern führe. Außerdem habe Naumann vor einer höheren Marktkonzentration als ungewollte Folge gewarnt.Auch die von Scholz geforderte schärfere Trennung von Abschlussprüfung und Beratung sehe Naumann kritisch. Das sei zumindest bei Wirecard kein Problem gewesen, wo das Entgelt für Nichtprüfungsleistungen von EY beim Jahresabschluss 2018 bei lediglich 20 Prozent des Gesamthonorars gelegen habe. Zulässig seien 70 Prozent.Im Gespräch mit der Zeitung plädiere er stattdessen dafür, den Fokus auf die gute Unternehmensführung (Governance) eines Unternehmens zu legen. "Bei funktionierender Governance ist die schärfere Trennung von Prüfung und Beratung irrelevant, weil der Aufsichtsrat den besten Prüfer auswählen würde und ein strenges Auge darauf hätte, dass die 70-Prozent-Marke für zulässige Nichtprüfungsleistungen eingehalten würde", habe Naumann betont. Zu einer guten Unternehmensführung gehöre ein funktionierendes Compliance-Management-System, das ein regelkonformes Verhalten im Unternehmen sicherstelle und "damit wirtschaftskriminellen Handlungen vorbeugen soll." Dieses System sei in Zukunft stärker der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu unterziehen.