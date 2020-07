Die Ufa könnte natürlich als Produktionsfirma den Wirecard-Stoff für einen Film nutzen. Hoffmann meine, es gäbe kaum eine Facette des Wirtschaftslebens, die nicht berührt wäre. "Gravierende Fehler bei der Aufsicht, politische Blauäugigkeit, um den Technologie-Standort Deutschland brillieren zu lassen, geprellte Anleger und Machtphantasien, die den internationalen Börsenmarkt wie einen Bürgerkrieg sehen", so Hoffmann. (Analyse vom 20.07.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Komme es schon bald zu einer Verfilmung des Dramas um den Zahlungsdienstleister aus Aschheim? "Der Fall Wirecard liefert nicht nur die Vorlage zu einem einzigartigen Wirtschaftskrimi, er ist auch ein Drama unter Königen, eben zwischen Kriminalität und Technologietauglichkeit", habe Nico Hofmann, Chef der Filmgesellschaft Ufa der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, gesagt.Zweifellos müsse die Wirecard-Affäre auch auf Politebene aufgearbeitet werden. Finanzminister Olaf Scholz solle bereits frühzeitig über Unregelmäßigkeiten beim Dienstleister informiert gewesen sein, und habe dennoch nicht den Druck auf die zuständige Behörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhöht. BaFin-Chef Felix Hufeld lehne nach wie vor jede persönliche Verantwortung ab. Er und seine Behörde hätten sich bei der Frage der Drittpartnergeschäfte der Wirecard niemals zuständig gefühlt, und so mangels rechtzeitigem Handeln den Schaden vom Finanzplatz Deutschland nicht ferngehalten.In jedem Fall werde sich die Bundesregierung weitere kritische Fragen zur Verstrickung in den Wirecard-Skandal stellen lassen müssen. Oppositionspolitiker würden seit längerem einen Untersuchungsausschuss fordern.Mit Blick auf die Versäumnisse der Prüfungstätigkeit der EY habe der Bundesfinanzminister Scholz dem ZDF am Sonntag gesagt: "Das Erste ist, wir müssen prüfen, warum es passiert ist, dass die Wirtschaftsprüfer das zehn Jahre lang nicht rausgefunden haben".Man müsse fast annehmen, als wenn diese Kreise, die in der Vergangenheit bei Geldwäsche und vielfältigen Transaktionen Wirecards Hilfe in Anspruch genommen haben dürften, nun Marsalek Schutz und logistische Unterstützung gewähren würden. In jedem Falle wäre Marsalek in Belarus halbwegs sicher, da die ehemalige Sowjetrepublik nicht an die Bundesrepublik ausliefere. Auch seine Weiterreise nach Russland könne nicht ausgeschlossen werden.Und da sei noch dieser Ex-Vorstandsvorsitzende Markus Braun, um den es ruhiger geworden sei. Auch seine Aussagen im Prozess zu dem größten Wirtschaftskrimi der Nachkriegszeit dürften mit Spannung erwartet werden.Jahrelang habe er die Investment-Community geblendet, indem er stets bei Short-Attacken von angelsächsischer Seite weitere Aktien zugekauft und so uns den Anschein vom intakten Ökosystem Wirecard vorgegaukelt habe. Zwischenzeitlich habe er 8,04 Prozent aller Wirecard-Aktien besessen. Seine Rolle im Wirecard-Thriller stehe noch nicht fest.