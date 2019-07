Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (02.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe."Wirecard" und "Singapur" in einem Satz - das habe in den vergangenen Monaten meist nichts Gutes bedeutet. Schließlich habe die "Financial Times" (FT) mit einer Serie von Negativ-Artikeln die Geschäfts- und Bilanzierungspraktiken in der dortigen Asien-Zentrale des deutschen Zahlungsabwicklers in Frage gestellt und damit einen Kursrutsch der Wirecard-Aktie ausgelöst. Die jüngsten Neuigkeiten aus dem asiatischen Stadtstaat hätten damit allerdings nichts zu tun.Stattdessen habe Wirecard am Dienstag eine Partnerschaft mit der führenden südostasiatischen E-Commerce-Plattform Shopee bekanntgegeben. Dank der Technologie des deutschen Zahlungsabwicklers könnten ausgewählte Shopee-Verkäufer in Singapur ihren Kunden bei höherpreisigen Anschaffungen nun auch Ratenzahlungspläne (Installment Payment Plan - IPP) anbieten. Durch die Erweiterung des Zahlungsangebots profitiere neben dem Händler auch dessen Zahlungsabwickler.Unterstützt von den positiven operativen Nachrichten könne die Wirecard-Aktie am Dienstagvormittag an die kräftige Erholung vom Vortag anknüpfen. Das Zwischenhoch im Bereich von 163 Euro und das bisheriger Jahreshoch bei 170,70 Euro würden damit immer mehr in den Fokus rücken. Investierte Anleger könnten die Gewinne laufen lassen. Auch Neueinsteigern biete das Kursziel des "Aktionärs" von 200 Euro noch genügend Luft nach oben, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:152,40 EUR -0,29% (02.07.2019, 16:04)