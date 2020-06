Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

17,252 EUR -33,18% (22.06.2020, 10:49)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

17,036 EUR -29,89% (22.06.2020, 11:03)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (22.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie bleibe ein Spielball der Spekulanten. Am Montag gehe es weiter rasant nach unten. Doch die wirklich bange Frage: Wie lange würden die finanzierenden Banken stillhalten? Kurz nach dem Kurssturz am Donnerstag und Freitag vergangener Woche, seien Experten von einer schnellen Kündigung der Darlehen ausgegangen. Konkret gehe es um den großen Konsortialkredit den Wirecard unter der Vereinbarung RCF(Revolving Credit Facility) von verschiedenen Bankengruppen erhalten habe, der in Branchenkreisen mit einer Gesamtsumme von 1,75 Mrd. Euro angegeben werde. Von der Fortführung hänge Wirecards Überleben ab. Banken, die mit riesigen Beträgen Wirecard kreditiert hätten, müssten nun "kühlen Kopf" bewahren, so Experten. Die Kreditfazilität betrage 1,75 Mrd. Euro, auszugsweise seien Daten der wichtigsten Geberinstitute bekannt.Die meisten Anleger würden Ängste umtreiben, die Mehrzahl der Institute könnte Wirecard den Geldhahn abdrehen. Interims-Chef James Freis kämpfe ums Überleben des Aschheimer Konzerns: Man stehe weiterhin mit Hilfe der am Freitag angeheuerten Investmentbank Houlihan Lokey in "konstruktiven Gesprächen" mit den kreditgebenden Banken. Gleichwohl sollten Institute ein Interesse an der Fortführung der Wirecard-Geschäfte haben, um zumindest einen Teil der Forderungen hereinzuholen. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet habe, wollten die beteiligten Geldhäuser das Unternehmen nicht fallen lassen.Von Seiten des Managements der Deutsche Bank-Tochter DWS sei zu hören gewesen, dass sie Positionen von Wirecard in ihren Fonds halte und rechtliche Schritte wegen Verletzung der Publizitätspflichten gegen Wirecard und Ex-Vorstand Markus Braun einleiten wolle. DWS-Portfoliomanager Tim Albrecht habe lange Zeit auf steigende Notierungen spekuliert, so ein Branchen-Insider. Hier komme die entscheidende Frage: Wie viel und wie frühzeitig Vorstand Markus Braun über Unstimmigkeiten in Zusammenhang mit den nun torpedierten Treuhandkonten gewusst haben müsse und weshalb habe er geschwiegen!?Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: