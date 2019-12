Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Aschheimer Unternehmen komme nicht aus den Schlagzeilen: Wieder gehe es um die Bilanzen des DAX-Konzerns, doch diesmal sei es nicht die "Financial Times" (FT), sondern die "Süddeutsche Zeitung" (SZ). Bei den Anlegern stelle sich mittlerweile aber eine gewisse Routine ein: Die Verluste der Wirecard-Aktie würden am Donnerstagmorgen relativ moderat ausfallen.Konkret gehe es in dem SZ-Artikel um die Geschäftsbeziehungen zur Banc de Binary, einem israelischen Online-Anbieter für binäre Optionen mit Sitz auf Zypern. Der habe nach dem Verbot solcher Finanzprodukte Anfang 2017 seine Lizenz abgegeben und anschließend den Betrieb eingestellt. In den Büchern von Wirecard habe Banc de Binary aber weiter existiert und im Rest des Jahres noch mit Transaktionen im Millionenbereich Umsätze für den Zahlungsabwickler generiert. Es würde zur angeblichen Bilanzmanipulation etwa durch Scheinumsätze passen, die die FT dem Zahlungsabwickler seit Jahresbeginn implizit vorwerfe. Das Problem: Die Erkenntnisse der SZ würden ebenfalls auf den internen Dokumenten aus der Buchhaltung von Wirecard beruhen, welche die "Financial Times" in ihrem letzten kritischen Artikel bereits teilweise durchleuchtet und als Rohdaten veröffentlicht habe. Laut Wirecard seien die jedoch "nicht authentisch" - also zumindest "teilweise verändert oder gar manipuliert worden", schreibe die SZ in dem Artikel. Somit sei der Erkenntnisgewinn auch im Fall der Banc de Binary gering, nur die Liste der offenen Fragen werde immer länger.Wer heute noch - oder wieder - bei Wirecard investiert sei, wisse mittlerweile um die Risiken und die hohe Volatilität, sollte sich von erneuten Schlagzeilen also nicht beeindrucken lassen. Sie würden jedoch zeigen: Die Wette auf ein Comeback sei nichts für schwache Nerven, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: