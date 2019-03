Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

107,30 EUR +2,19% (18.03.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

108,55 EUR +0,28% (19.03.2019, 09:06)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Immer wieder sei die Wirecard in die Schlagzeilen geraten. Seit den Vorwürfen der "Financial Times London" gegenüber dem Unternehmen sei die Aktie von 170 auf 100 Euro eingebrochen. Zwischenzeitlich habe sich die Aktie wieder auf 135 Euro erholt, doch am Freitag sei der Kurs erneut unter 105 Euro gesackt.Die "Financial Times" habe Informationen über eine betrügerische Buchung in Singapur, mit der der lokale Umsatz künstlich aufgebläht worden sei. Der Vorwurf laute nun, dass der Wirecard-Konzern systematisch und mit Wissen des besten Managements (Gründer & CEO Braun) seinen Umsatz aufgebläht haben könnte.Wirecard habe eine interne Ermittlung durchgeführt, einen Mitarbeiter beurlaubt und keine weiteren "Fehlbuchungen" gefunden. Derzeit laufe noch eine von Wirecard beauftragte externe Ermittlung, deren Ergebnis kurzfristig veröffentlicht werden solle.Es gebe nun drei mögliche Ausgänge dieser Ermittlungen: Entweder die "Financial Times" lüge, oder sie habe Recht, oder aber sie habe aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Heibel glaube an die Mücke.Wirecard sei ein schnell wachsendes Unternehmen und habe es binnen weniger Jahre in den DAX geschafft. Bei schnell wachsenden Unternehmen gebe es in der Regel Wachstumsprobleme. Heibel könne sich gut vorstellen, dass es in Singapur einen Mitarbeiter gebe, der sein persönliches Umsatzziel durch das Verbuchen von Luftnummern künstlich erreicht habe. Sicherlich sei das auch nicht der einzige Fehler, der im Wirecard-Konzern in den vergangenen Jahren erfolgt sei. Wenn lange genug gesucht werde, dürften weitere Problemfälle zu Tage treten. Doch daraus einen systematischen Betrugsfall abzuleiten, halte Heibel für über das Ziel hinaus geschossen.Nun sei Wirecard vor ein paar Jahren nach Indien expandiert, habe dort ein Unternehmen aufgekauft. Bei dieser Transaktion sollten einige Millionenbeträge in windigen Kanälen verschwunden sein. Am Freitag habe die verantwortliche Behörde aus Singapur gemeldet, die indischen Behörden über diesen Vorgang informiert zu haben. Die Ermittlungen würden sogar auf weitere Länder ausgeweitet, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Hongkong seien genannt worden.Bereits vor einer Woche habe die deutsche Finanzaufsicht BaFin ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien verhängt. Damit habe die Behörde einem Artikel der "Süddeutschen Zeitung" von heute früh zufolge auf ein Fax reagiert, in dem Wirecard zu einer Ausgleichszahlung erpresst werden sollte: wenn das Unternehmen nicht einen bestimmten Betrag bezahlen würde, gebe es eine weitere Short-Attacke.Das Ganze nehme inzwischen immer abenteuerlichere Formen an. Bei Wirecard würden die 30% Umsatzwachstum mit einem KGV 2020e von nur noch 18 bewertet. Damit sei schon ein Bewertungsniveau erreicht, das auch fundamental orientierten Anlegern als langfristiges Einstiegsniveau dienen könne. Sie würden allerdings starke Nerven benötigen, denn Heibel gehe davon aus, dass die nunmehr auf eine ganze Reihe asiatischer Länder ausgeweiteten Ermittlungen weitere "Fehler" aufdecken würden. Die "Financial Times" werde das natürlich stets "Betrug" nennen und entsprechend könnte der Aktienkurs der Wirecard noch eine Weile unter Druck bleiben.Für eine kurzfristige Spekulation sei laut Heibel die Geschichte noch zu beweglich. Grundsätzlich sei er geneigt, eher der Version von Wirecard zu glauben, zumal sich die BaFin klar auf die Seite von Wirecard gestellt habe. Auf der anderen Seite falle es ihm schwer zu glauben, dass die "Financial Times" hier ihren "guten" Ruf mit einer ausgedachten oder schlecht recherchierten Story riskiere. Wenn Elefanten streiten würden, leide das Gras. Vielleicht sei es besser, vorerst noch abzuwarten, denn wir seien keine Elefanten, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 11 vom 15.03.2019)