Die Umsätze könnten 2018 1,95 Mrd. EUR und 2019 2,47 Mrd. EUR betragen. Das EBITDA könnte 2018 bei 546,0 Mio. EUR und 2019 bei 719,0 Mio. EUR eintreffen, das EBIT werde für 2018 mit 438,97 Mio. EUR und für 2019 mit 595,0 Mio. EUR prognostiziert. Der Gewinn je Aktie käme gemäß der Schätzung 2018 auf 2,95 EUR und 2019 auf 4,00 EUR. Die Dividende je Stammaktie könnte sich 2018 bei 0,20 EUR und 2019 bei 0,25 EUR befinden. Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 3,68 EUR und 2019 von 4,94 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 15,81 EUR und 2019 bei 19,28 EUR liegen. Der Nettogeldbestand in Höhe von 420,0 Mio. EUR 2018 könnte sich 2019 auf 899,0 Mio. EUR signifikant erhöhen.



Termine



Die Wirecard AG veröffentliche am 16. August 2018 den Halbjahresfinanzbericht 2018 und am 14. November 2018 die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2018.



In den vergangenen Handelsjahren habe sich die Aktie der Wirecard AG grandios entwickeln können. Allein im Betrachtungszeitraum der letzten 18 Monate sei der Wert aus dem Bereich von rund 50,00 Euro bis auf 165,00 Euro geschossen - mehr als eine Verdreifachung. Zwischenzeitliche leichte Rücksetzer hätten ideale Einstiegsmöglichkeiten geboten und auch verschiedene Breakoutstrategien hätten gut umgesetzt werden können. Lediglich Anfang 2018 und im Juni 2018 hätten kurzzeitig leichte Konsolidierungsphasen eingesetzt, welche die Aktie aus dem Kursbereich von rund 110,00 Euro in den Bereich von 85,00 Euro gedrückt und eine Abwärtsbewegung von knapp 160,00 Euro auf rund 130,00 Euro nach sich gezogen hätten. Der Schlusskurs der letzten Handelswoche habe nahe des aktuellen Allzeithochs knapp unterhalb von 165,00 Euro gelegen. Jetzt sollten weitere Bewegungshochs nicht ausgeschlossen sein und Käufe könnten sich weiterhin als interessante Handlungsmöglichkeit erweisen. Realistische Ziele könnten vorerst die Marken 170,00 Euro und 180,00 Euro darstellen. Aufgrund der Bewegungen in der Vergangenheit wären auch aggressivere Einstiegsstrategien weiterhin denkbar. Sollte sich der Wert jedoch erneut unter die Unterstützung von 140,00 Euro bewegen, könnte es eventuell zu einer etwas ausgeprägteren Konsolidierung kommen und eine neue Analyse wäre anzuraten. (Analyse vom 06.08.2018)



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

164,95 EUR +0,58% (06.08.2018, 11:27)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

164,95 EUR +0,73% (06.08.2018, 11:43)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (06.08.2018/ac/a/t)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard AG sei eigenen Angaben zufolge ein international führender Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen bei elektronischen Zahlungssystemen und für das Risikomanagement zur Minimierung von Forderungsausfällen. Der Konzern biete als Software- und IT-Spezialist Unternehmen die Annahme elektronischer Zahlungen quer durch alle Vertriebskanäle. Wirecard gelte als globaler Innovationstreiber in der Digitalisierung von Zahlungsprozessen und biete seinen rund 34.000 Bestandskunden 16 Jahre Erfahrung im Bereich von Zahlungstechnologien, transparenten Echtzeit-Reporting-Dienstleistungen sowie zielgerichteten, kundenspezifischen internationalen Payment-Strategien für die Bereiche Offline, Online und Mobil in mehr als 100 Transaktionswährungen. Wirecard könne auf eine Verbindung zu über 200 internationalen Bank bzw. Zahlungs- und Kartennetzwerken verweisen.Das Unternehmen habe seinen Sitz in Aschheim bei München und werde von CEO Markus Braun geleitet, der gleichzeitig der größte Einzelaktionär sei. Die Marktkapitalisierung sei in den letzten Jahren rasant gestiegen, habe die Commerzbank bereits weit hinter sich gelassen und drohe diese bei der nächsten DAX-Überprüfung aus dem Deutschen Leitindex zu werfen. Eine Partnerschaft mit Apple Pay werde derzeit angestrebt. Wirecard plane, Apple Pay noch in diesem Jahr über die konzerneigene Applikation "boon" einzuführen. Mit dieser Entwicklung könnten EC- und Kreditkarte über kurz oder lang durch mobile Devices wie das iPhone oder die Apple-Watch ersetzt werden.Details zur Wirecard-AktieDie Aktien von Wirecard seien dem Handelssegment Prime Standard zuzuordnen und Mitglied im TecDAX. Es handele sich um nennwertlose Inhaber-Stammaktien, von denen insgesamt 123.565.586 ausstehend seien. Am 25. Oktober 2000 sei der Börsengang erfolgt. Die größten Aktionäre seien die MB Beteiligungsgesellschaft mbH (dem CEO Markus Braun zuzurechnen) mit 7,04 Prozent, die Artisan Partners Asset Management mit 6,65 Prozent, die Jupiter Asset Management mit 6,27 Prozent, die US-Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock mit 5,17 Prozent und die Citigroup mit 4,93 Prozent. In den letzten fünf Jahren habe das Wertpapier um rund 595 Prozent an Wert zulegen können, während der TecDAX eine Performance von rund 189 Prozent habe erreichen können. Die Wertpapiere von Wirecard seien somit ein klarer Outperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 20,00 Mrd. EUR. Die Aktien hätten in den letzten 52 Wochen 164,50 EUR im Hoch und 63,79 EUR im Tief gekostet.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Baader Bank, Bankhaus Lampe, Bankhaus Metzler, Barclays, Berenberg, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ Bank, Goldman Sachs, Hauck & Aufhäuser, HSBC, Independent Research, Kepler Cheuvreux, LBBW, Macquarie, MainFirst, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Warburg Research, und der UBS hätten seit Jahresbeginn Analysen zur Wirecard-Aktie angefertigt. Von den 22 Analysen liege das höchste Kursziel bei 200,00 EUR (Goldman Sachs vom 26. Juli 2018) und das niedrigste Kursziel bei 87,26 EUR (Macquarie vom 9. April 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 145,44 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 161,85 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Die Aktie von Wirecard habe in den letzten Jahren beachtliche Renditen geliefert. Innerhalb von zehn Jahren habe bis dato eine Rendite von rund 42 Prozent per annum erzielt werden können. Wer also am 1. August 2008 995,39 EUR für Wirecard-Wertpapiere ausgegeben habe, habe 206 Aktien erworben und blicke heute auf einen Depotstand von 33.124,80 EUR. Dies entspreche einem Plus von 3.227,81 Prozent.Fundamentaldaten 2017Bei der Wirecard AG werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 habe bei 1,490 Mrd. EUR gelegen, das EBITDA bei 412,61 Mio. EUR und das EBIT bei 314,70 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss sei mit 259,72 Mio. EUR testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 2,10 EUR gelegen. Der Konzern habe eine Dividende in Höhe von 0,18 EUR je Stammaktie ausgekehrt. Die Ausschüttungssumme habe somit bei 22,2 Mio. EUR gelegen. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 1,9 Mrd. EUR ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 1,635 Mrd. EUR und das gezeichnete Kapital bei 123,6 Mio. EUR gelegen. Die Verbindlichkeiten seien mit 2,9 Mrd. EUR angegeben worden. Die Eigenkapitalquote sei mit 36,1 Prozent ausgewiesen worden. Die Bilanzsumme habe bei 4,527 Mrd. EUR gelegen. Das Unternehmen habe imGeschäftsjahr 2017 4.449 Mitarbeiter beschäftigt.Bilanzprognosen für 2018 und 2019