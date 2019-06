Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Vorstandschef Markus Braun habe sich in einem Interview am Donnerstag optimistisch zur weiteren Geschäftsentwicklung des deutschen Zahlungsdienstleisters geäußert. Er erwarte daher ein "sehr starkes Jahr" für Wirecard. Auch die künftige Strategie hinsichtlich Übernahmen und die Compliance-Vorwürfe der "Financial Times" seien dabei zur Sprache gekommen.Auf die wiederholten Bilanz-Vorwürfe der "Financial Times" angesprochen habe Braun erklärt, das Unternehmen habe stark in Compliance investiert. Mehr als 20 Mitarbeiter würden sich schwerpunktmäßig mit Prozessen in diesem Bereich beschäftigen.Etwa die Hälfte des Umsatzes erwirtschafte Wirecard außerhalb Europas. Dazu hätten auch die zahlreichen Übernahmen in den vergangenen Jahren beigetragen. Künftig wolle er sich aber mehr auf organisches Wachstum als auf Übernahmen konzentrieren, so Braun weiter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:150,45 EUR -0,30% (14.06.2019, 09:34)