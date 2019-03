Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

103,70 EUR +1,17% (22.03.2019, 12:43)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

104,00 EUR +2,87% (22.03.2019, 12:28)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (22.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Vorwürfe der "Financial Times" (FT) wegen angeblicher Bilanz-Manipulation im Asiengeschäft von Wirecard hätten die Aktie in den vergangenen Wochen heftig einbrechen lassen. Milliarden an Börsenwert seien vernichtet worden. Dabei gehe es bei den Vorwürfen doch nur um ein paar Millionen - oder doch um mehr?Bereits in einem Statement vom 4. Februar habe Wirecard eine interne Compliance-Untersuchung bestätigt, auf die sich auch die FT-Vorwürfe stützen würden. Die fragliche Summe habe das Unternehmen dabei auf insgesamt 13,6 Millionen Euro beziffert. Eine Untersuchung des eigenen Compliance-Teams hätten die Vorwürfe nicht bestätigt, eine Prüfung durch die Kanzlei Rajah & Tann laufe.Am Donnerstag dann ein neuer FT-Bericht, demzufolge mit COO Jan Marsalek auch ein Vorstandsmitglied in der Konzernzentrale in Aschheim von fragwürdigen Zahlungen im Volumen von zwei Millionen Euro gewusst haben solle. Angesichts des Börsenwerts, der vor den Anschuldigungen noch jenseits der 20 Milliarden Euro gelegen habe, und einem Transaktionsvolumen von 91 Milliarden Euro alleine im Jahr 2017 könnte man die fragliche Summe als "Peanuts" bezeichnen.Allerdings gehe es an der Börse auch um Vertrauen, und da gebe es bei Wirecard offenbar Defizite. Anders sei kaum zu erklären, warum sich wegen ein paar fraglicher Millionen rund acht Milliarden Euro Börsenwert in Luft aufgelöst hätten und die Aktie im Tief um fast 50% abgesackt sei, ohne dass Wirecard bislang ein strafbares Fehlverhalten nachgewiesen worden sei.Fakt sei aber: Bislang gebe es nur Indizien, die immer neue Fragen aufwerfen würden - und eine durchaus ausbaufähige Kommunikation seitens des Unternehmens. Seit dem letzten offiziellen Statement vom 8. Februar würden die Investoren vergeblich auf Aufklärung und Transparenz warten. Nur immer wieder der Hinweis, dass es bald soweit sei - zuletzt in einer Twitter-Ansprache von Vorstandschef Markus Braun an die Mitarbeiter.Bleibt aus Investorensicht zu hoffen, dass spätestens bei der Bilanzpressekonferenz am 4. April der Prüfbericht von Rajah & Tann vorliegt und wie versprochen für Entlastung sorgt - und natürlich, dass die Ermittlungen der Behörden in Singapur nicht noch mehr Unerfreuliches zutage fördern, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link