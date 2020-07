Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Bekanntwerden des Bilanzskandals bei Wirecard habe das Unternehmen in die Insolvenz und den Aktienkurs zeitweise um 99 Prozent in den Keller geschickt. Die Ermittler würden inzwischen sogar davon ausgehen, dass Wirecard bereits seit dem Jahr 2014 betrüge. Die Liste der Vorwürfe gegen Wirecard wachse.Wie die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) unter Berufung auf neuer Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft München I berichte, solle der Zahlungsabwickler bereits im Jahr 2014 damit begonnen haben, mit erfundenen Einnahmen die Umsätze künstlich aufzublähen. Wirecard werde verdächtigt, ab der Jahresbilanz 2015 mit falschen Zahlen gearbeitet zu haben.Die Finanzaufsicht BaFin und die Wirtschaftsprüfer von EY stünden wegen ihrer Rolle im Wirecard-Skandal schon jetzt in der Kritik. Sollte sich herausstellen, dass beide die Bilanz-Tricksereien knapp fünf Jahr lang nicht erkennen konnten oder wollten, dürften der Druck noch einmal deutlich steigen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Denn internationale Medien hätten bereits seit dem Jahr 2016 über Ungereimtheiten in der Wirecard-Bilanz berichtet.Laut dem "SZ"-Bericht sei auch die Liste der Vergehen gewachsen, die die Staatsanwaltschaft Ex-Vorstandschef Markus Braun, Ex-Vorstand Jan Marsalek und weiteren Managern vorwerfe: Im Zusammenhang mit unbesicherten Krediten an Unternehmen in Asien im Volumen von 365 Mio. Euro sowie dubiosen Geschäften über eine Briefkastenfirma auf Mauritius, bei denen 315 Mio. Euro abgeflossen seien, stehe der Verdacht der Untreue im Raum.Nach dem Insolvenzantrag und den enormen Kursverlusten der vergangenen Wochen könnten solche Meldungen zu dem DAX-Konzern niemanden mehr schocken.Die Wirecard-Aktie befindet sich mittlerweile fest in der Hand von Spekulanten. Längerfristig orientierte Anleger sollten den Titel hingegen weiterhin meiden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link