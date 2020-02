Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

124,25 EUR -0,72% (26.02.2020, 16:02)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (26.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard sorge zu Wochenmitte für einige Turbulenzen in vielen Anleger-Depots, in denen die Aktie enthalten sei. Als schwächster Wert im DAX und zugleich auf dem tiefsten Stand seit Mitte Januar in den Tag gestartet, habe sich die Aktie des Aschheimer Zahlungsdienstleisters in der Zwischenzeit zum Top-Gewinner im Auswahlindex gemausert.Fast fünf Prozent schwächer sei sie in den Tag gestartet. Dann die Trendwende. Am Nachmittag führe die Aktie von Wirecard die Gewinnerliste im Auswahlindex DAX an. Damit habe das Papier des Zahlungsdienstleisters aus Aschheim bei München innerhalb von Stunden knapp neun Prozent an Wert gewonnen. So breit sei die Spanne zwischen Hoch und Tief.Wirecard liefere damit ein starkes Intraday-Comeback ab. Anleger sollten sich weiterhin nicht von den Verlusten der Vortage sowie der insgesamt wieder gestiegenen Volatilität aus der Ruhe bringen lassen, so Leon Müller. Die Turnaround-Story sei weiterhin intakt. "Der Aktionär" halte folglich unbeeindruckt an der Wirecard-Position im Aktien-Musterdepot fest. (Analyse vom 26.02.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:124,35 EUR +3,54% (26.02.2020, 16:17)