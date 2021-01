Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,07 EUR +118,37% (05.01.2021, 14:38)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,0656 EUR +104,92% (05.01.2021, 14:53)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (05.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Papier des insolventen Zahlungsabwicklers und kurzzeitigen DAX-Mitglieds durchlebe in diesen Stunden eine wilde Achterbahnfahrt. Weit über 12 Mio. Wirecard-Aktien hätten innerhalb kürzester Zeit allein auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt den Besitzer gewechselt.30,2 Cent - nicht Euro - seien Marktteilnehmer am Montagabend bereit gewesen, für eine Wirecard-Aktie zu bezahlen. Im Laufe des Handels am Dienstag seien es in der Spitze 1,889 Euro gewesen. Damit habe sich der Anteilsschein um satte 525% verteuert. Sei Wirecard etwa wieder da?Der steile Kursanstieg errege Aufmerksamkeit und ziehe dubiose Marktteilnehmer an, die mit den Hoffnungen der vielen geschädigten Anleger spielen würden. Auf fragwürdigen Internet-Portalen würden sich Artikel mit Überschriften wie "Darauf haben alle Wirecard Experten gewartet - HEUTE ist es soweit: Darum steigt die Aktie an (Mittwoch wird bombastisch" finden. Dabei sei längst klar: Bombastisch werde hier nichts mehr.Die einzigen Termine, die zum Stichpunkt Wirecard im Terminkalender zu finden seien, würden sich auf den laufenden Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag beziehen. Er komme nach der Weihnachtspause am 12. Januar zusammen.Es gebe keinen Grund, der Investoren dazu verleiten sollte, Wirecard-Aktien zu kaufen. Die Wirecard-Aktie sei defacto wertlos. Bei der Recherche sollte man sich zudem nicht von dubiosen Quellen blenden lassen. Wirecard sei KEIN Investment, weder am heutigen Dienstag, noch an irgendeinem anderen Tag. Ganz gleich, wie bombastisch einzelne die Entwicklung einschätzen würden, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: