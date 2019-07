Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie knüpfe am Mittwoch an die Kursgewinne der vergangenen Tage an, wenn auch mit gedrosseltem Tempo. Impulse kämen dabei auch vom französischen Branchenkollegen Ingenico, der mit starken Zahlen und einer Prognoseerhöhung glänze.Ob Wirecard ebenfalls die Prognose erhöhe sei allerdings fraglich - schließlich habe CEO Markus Braun bereits nach dem ersten Quartal die EBITDA-Guidance nach oben revidiert und für das Gesamtjahr ein operatives Ergebnis zwischen 760 und 810 Mio. Euro in Aussicht gestellt (vorher: 740 bis 800 Mio. Euro).Operativ stimme die Richtung beim deutschen Zahlungsdienstleister und auch im Chart dürfte es mittelfristig weiter nach oben gehen. "Der Aktionär" bestätige die Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie mit einem Kursziel von 200 Euro, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:152,60 EUR +1,67% (24.07.2019, 17:35)