Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

3,333 EUR +7,52% (03.07.2020, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

3,36 EUR +17,38% (03.07.2020, 11:36)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (03.07.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Staatsanwälte vermuten Betrug seit 2014 - AktiennewsDie Causa Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) weitet sich immer weiter aus. Jüngst wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft München nicht nur wegen des Verdachts der Bilanzfälschung, sondern auch wegen möglichen Betrugs ermittelt, so die Experten von "FONDS professionell".Nach neuesten Erkenntnissen der Strafverfolger sollten die Unregelmäßigkeiten sogar deutlich früher begonnen haben, als ursprünglich gedacht. So solle sich die Führungsriege des mittlerweile insolventen DAX-Konzerns schon 2014 dazu entschlossen haben, mit erfundenen Einnahmen die Umsätze und Erlöse künstlich aufzublähen. Das berichte die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) unter Berufung auf Informationen der Ermittlungsbehörde.Die Staatsanwaltschaft stütze sich bei diesen Annahmen auf zahlreiche interne Unterlagen von Wirecard, schreibe die SZ. So hätten Treuhandkonten, auf denen nach offiziellen Angaben des Konzerns eine Milliardensumme gelegen habe, gar nicht existiert. Hinzu kämen dubiose Kredite an Unternehmen in Asien. Ziel der mutmaßlichen Betrügereien sei es gewesen, den Konzern finanzkräftiger und somit attraktiver erscheinen zu lassen, als das tatsächlich der Fall gewesen sei. Die Behörde ermittle nun gegen Ex-Konzernchef Markus Braun, den früheren Vorstand Jan Marsalek und weitere Manager wegen verschiedener mutmaßlicher Delikte, darunter Bilanzfälschung und Manipulation des Börsenkurses.Wenn sich die bisherigen Erkenntnisse und Verdachtsmomente der Ermittler als wahr herausgestellt hätten, hätten der SZ zufolge alle Aufsichtsorgane und Prüfer ein halbes Jahrzehnt lang nicht bemerkt, was hinter den Kulissen von Wirecard wirklich vorgegangen sei. Das erhöhe auch den Druck auf die deutsche Finanzaufsicht Bafin - auch wenn deren Präsident Felix Hufeld seine Behörde jüngst vor dem Finanzausschuss des Bundestags energisch verteidigt habe.Trotz all dieser schlechten Nachrichten zeichne sich aber ein Hoffnungsschimmer für die Angestellten ab: Jaffé zufolge habe eine Vielzahl von Investoren aus aller Welt Interesse am Kerngeschäft beziehungsweise anderen Sparten des DAX-Konzerns. Er habe sich bislang aber nicht öffentlich dazu geäußert, ob er einen Verkauf der weiterhin solventen Wirecard Bank plane.Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge solle die Deutsche Bank ein Auge auf die Banksparte von Wirecard geworfen haben. Sie schreibe unter Berufung auf "informierte Kreise", dass die Deutsche Bank erwäge, die Wirecard Bank komplett oder in Teilen zu übernehmen. Offiziell heiße es vonseiten der Deutschen Bank aber nur, dass sie im Hinblick auf mögliche Stützungsmaßnahmen mit der Bafin, dem Vorstand der Wirecard Bank sowie dem vorläufigen Insolvenzverwalter in Kontakt stehe.