Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Skandal bei Wirecard habe längst auch die Bundespolitik erreicht. Trotz anhaltender Zweifel an der Bilanz sollten die Behörden nicht genau genug hingesehen und das Bundeskanzleramt sogar die China-Expansion des Unternehmens aktiv unterstützt haben. Eine Sondersitzung des Finanzausschusses solle am heutigen Mittwoch zur Aufklärung beitragen.In der nicht-öffentlichen Sitzung müssten sich Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Nachmittag ab 16 Uhr den Fragen der Abgeordneten stellen. Und die dürften umfangreich sein: "Die Liste der offenen Fragen ist in den letzten Tagen nicht kürzer, sondern nur länger geworden", habe die Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus der Nachrichtenagentur dpa gesagt.Der FDP-Finanzpolitiker Florian Toncar habe gesagt: "Entscheidend wird sein, ob man der Bundesregierung abnehmen und zutrauen darf, diesen beispiellosen Skandal umfassend aufzuklären." Daran seien erhebliche Zweifel angebracht.Der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard habe im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Der Skandal könnte allerdings noch viel größere Ausmaße haben. Die Münchner Staatsanwaltschaft gehe mittlerweile von einem "gewerbsmäßigen Bandenbetrug" aus, und zwar seit 2015. Mehr als drei Milliarden Euro könnten verloren sein.Der Skandal habe auch die Bundesregierung in Erklärungsnot gebracht. Zentrale Fragen seien, wann genau sie von Unregelmäßigkeiten gewusst habe, ob sie zu wenig dagegen unternommen habe - und ob die Regierung womöglich Wirecard unterstützt habe, obwohl der Verdacht von Unregelmäßigkeiten bereits im Raum gestanden habe.Von den Antworten in der heutigen Sondersitzung und der Bereitschaft zur Aufklärung des Skandals werde auch abhängen, ob die Opposition in der Angelegenheit einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss anstrebe. Rufe danach seien in den vergangenen Wochen immer wieder zu hören gewesen.Auch wenn es spannend werden dürfte, weitere Details zur Rolle der Politik im Wirecard-Skandal zu erfahren: An der desolaten Lage der Aktie werde sich dadurch nichts mehr ändern.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät die Wirecard-Aktie weiterhin zu meiden. (Analyse vom 29.07.2020)