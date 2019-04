Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

135,90 EUR +6,67% (24.04.2019, 21:59)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Es bleibe spannend: Beim deutschen Zahlungsdienstleister habe ein neuer Bericht der "Financial Times" (FT) am späten Nachmittag die Freude über den angekündigten Einstieg des japanischen Mischkonzerns SoftBank spürbar getrübt. Die Wirecard-Aktie habe ihr Kursplus von zeitweise über 15% auf zum Handelsschluss noch 8,5% ein.Dem FT-Bericht zufolge seien angeblich in den vergangenen Jahren die Hälfte der Unternehmenserlöse und fast die gesamten Gewinne auf lediglich die drei Partner Senjo, Al Alam und PayEasy zurückgegangen, wie die Zeitung unter Berufung auf ihm vorliegende Dokumente berichtet habe. Viele der Gewinne dieser Partner seien 2016 und 2017 über die Wirecard-Tochter Card Systems Middle East in Dubai gebucht worden. Die Bücher dieser Firma seien in den beiden Jahren nicht geprüft worden, so die "Financial Times". Wirecard habe umgehend reagiert: "Der FT-Artikel enthält wie alle anderen auch viele falsche und irreführende Aussagen", so der Kommentar aus der Firmenzentrale.Wirecard lege am morgigen Donnerstag (25. April) seine Geschäftszahlen für 2018 vor und dürfte weitere Anstrengungen unternehmen, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Kurzfristig dürfte die Wirecard-Aktie volatil bleiben, mittelfristig sei "Der Aktionär" weiter bullish für den deutschen Zahlungsdienstleister eingestellt, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:134,05 EUR +8,54% (24.04.2019, 17:35)