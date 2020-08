Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (28.08.2020/ac/a/nw)



Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Bis kurz vor der Insolvenz habe das Aschheimer Unternehmen vielen als heller Stern am deutschen Tech-Himmel gegolten. Ein Gutachten des Insolvenzverwalters zeichne aber ein völlig anderes Bild. Demnach habe Wirecard bereits seit Jahren massive Verluste geschrieben.Laut dem Bericht des Insolvenzverwalters Michael Jaffé, aus dem u.a. das "Handelsblatt" und die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) zitieren würden, stünden bei Wirecard 26 Mio. Euro an frei verfügbaren Mittel Verbindlichkeiten i.H.v. 3,2 Mrd. Euro gegenüber. Die Liquiditätslücke betrage 99%. Insgesamt habe Jaffé in dem Gutachten über die Lage bei Wirecard Vermögenswerte von 428 Mio. Euro ausgemacht. Unter dem Strich bleibe damit aber immer noch ein Bilanzloch von 2,8 Mrd. Euro.Aus der Aufstellung gehe zudem hervor, dass Wirecard bereits in den vergangenen Jahren Hunderte Millionen Euro Verlust gemacht hat. Von 99 Mio. Euro im Jahr 2017 sei das Minus bis 2019 auf 375 Mio. Euro gestiegen. In den ersten drei Monaten 2020 seien weitere 86 Mio. Euro hinzugekommen. Kurz vor der Insolvenz habe der Zahlungsabwickler sogar 10 Mio. Euro pro Woche verbrannt, berichte die SZ.