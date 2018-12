Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (10.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard baue das Engagement in Asien aus und erweitere dazu die Zusammenarbeit mit dem malaysischen Einzelhandelskonzern Berjaya. Nach der erfolgreichen Markteinführung in Malaysia 2016 würden Wirecard und Berjaya mit ihrer gemeinsamen App B Infinite expandieren wollen. Die nach Unternehmensangaben "erste voll digitale länderübergreifende Kundenbindungs-App" werde in dieser Woche ihr Debüt in Singapur feiern und solle Anfang 2019 auch auf die Philippinen ausgeweitet werden.Alleine in Malaysia verzeichne die App jetzt schon rund 250.000 Nutzer. Konsumenten könnten über das B Infinite Loyalty-Programm Treuepunkte von diversen Händlern in verschiedenen Regionen erwerben und einlösen, aktuelle "Flash Deals" von lokalen Partnern erhalten, Kartenzahlungen vornehmen oder gleich über die App bezahlen und digitale Treuepunkte sammeln. Die teilnehmenden Händler könnten dadurch ihre Kundenbindung steigern.Die Technologie von Wirecard sorge im Hintergrund dafür, dass die App auch länder- und währungsübergreifend funktioniere. Smartphone-Besitzer könnten B Infinite somit auf Reisen bei allen teilnehmenden Händlern nutzen, unabhängig von ihrem Wohnort. Jörn Leogrande, Executive Vice President Value-Added Services bei Wirecard, verweise in diesem Zusammenhang auf die starke wirtschaftliche Dynamik und die Digitalisierung in der Region.Während es operativ und speziell beim Auf- und Ausbau von Partnerschaften nur so flutsche, komme das Wertpapier nach wie vor kaum voran. Nachdem es die volatile Vorwoche am Freitag mit einem Tagesgewinn von fast 3% beendet habe, gehe es am Montag zunächst wieder moderat bergab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: