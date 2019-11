Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach den wiederholten Bilanz-Vorwürfen der "Financial Times" ("FT") habe Wirecard im Oktober eine Sonderprüfung durch KPMG in Auftrag gegeben. Um künftig erst gar keine Zweifel an der Bilanzierung mehr aufkommen zu lassen, solle außerdem die Compliance-Abteilung deutlich aufgestockt werden.Bei einer Tech-Konferenz der US-Investmentbank Morgan Stanley in Barcelona habe Wirecard-Finanzchef, Alexander von Knoop, nun konkrete Details zu diesem Vorhaben verraten. Demnach werde der Zahlungsabwickler die Zahl der Compliance-Mitarbeiter in diesem Jahr um rund 50 Prozent erhöhen.Insgesamt sollten bis Jahresende dann 230 Mitarbeiter in diesem Bereich tätig sein. Zudem habe Wirecard seine Rechts- und Compliance-Abteilungen voneinander abgegrenzt. Ziel der Maßnahmen sei eine "zweite Verteidigungslinie", zitiere die Nachrichtenagentur Bloomberg den CFO.Der Ausbau der Compliance-Abteilung dürfte dazu beigetragen haben, dass sich der Personalaufwand in ersten neun Monaten des Jahres um 24,1 Prozent auf 213,4 Millionen Euro erhöht habe. Insgesamt habe Wirecard zum Stichtag 30. September 5.809 Mitarbeiter gehabt - ein Anstieg um rund 10 Prozent zum Vorjahr.Auch Beratungs- und beratungsnahe Kosten seien zwischen Januar und September um rund 65 Prozent auf 34,1 Millionen Euro gestiegen. Wirecard begründe den Anstieg der beiden Posten im Zwischenbericht insbesondere mit den "Untersuchungen in Asien". Nicht enthalten seien darin die Kosten für die Sonderprüfung durch KPMG - sie sei erst nach Ende des Berichtszeitraums in Auftrag gegeben worden.Auch wenn Wirecard auf die Richtigkeit seiner Bilanzierung poche: Sie zu beweisen, koste Geld. Wenn die Maßnahmen helfen würden, die Bilanz-Zweifel auszuräumen und vor künftigen Angriffen zu schützen, sei es aber sicher gut investiert.Bis diesbezüglich Klarheit herrscht, rät "Der Aktionär" zum Abwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Wirecard-Aktie. (Analyse vom 15.11.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".