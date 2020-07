Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,585 EUR -5,64% (24.07.2020, 14:13)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,5922 EUR -3,51% (24.07.2020, 14:30)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Aschheimer Konzern beschäftige mehr und mehr Rechtsexperten. Jetzt gehe eine prominente Anwaltskanzlei mit einer Klage in die Offensive. Tilp verklage die staatliche Finanzaufsicht BaFin auf Schadenersatz. Die Aufsicht habe nach Auffassung der Juristen jahrelang Ermittlungen verweigert und so das Treiben geschehen lassen, das schlussendlich in einem Milliardenbetrug gemündet habe. Die Kanzlei habe nach eigenen Angaben vom Freitag Amtshaftungsklage beim Landgericht Frankfurt eingereicht. "Die Bafin hat sich unseres Erachtens jahrelang unter grober Missachtung ihrer gesetzlichen Aufgaben und Befugnisse eigener Ermittlungen gegenüber der Wirecard AG wegen Marktmanipulation verweigert", sage Rechtsanwalt Andreas Tilp. Die Aufsicht habe einseitig gegen Journalisten und Leerverkäufer agiert, obwohl sie die öffentliche Berichterstattung über massive Unregelmäßigkeiten der Wirecard AG gekannt habe.Der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister habe im Juni dieses Jahres Luftbuchungen von 1,9 Mrd. Euro eingeräumt. Die Aktie habe massiv an Wert verloren. Die Münchner Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass der Wirecard-Vorstand seit 2015 Scheingewinne erfunden habe. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Mrd. Euro summieren."Hätte sie (Bafin) ordnungsgemäß ermittelt, wäre der Bilanzbetrug am Freitag, dem 15. Februar 2019, längst öffentlich bekannt gewesen", habe Tilp argumentiert. "Stattdessen hat die Bafin an diesem Tag erstmals die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, DPR, zur Prüfung etwaiger Verstöße der Wirecard AG gegen Bilanzrecht im Halbjahresfinanzbericht 2018 veranlasst". Aus seiner Sicht hafte die Bafin zumindest für Geschäfte mit Wirecard-Papieren, die ab dem 18. Februar 2019 erfolgt seien, auf Schadenersatz.Das Landgericht Frankfurt und die Finanzaufsicht seien für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen gewesen. Die Bafin habe mehrfach darauf hingewiesen, dass sie nicht die volle Aufsicht über Wirecard gehabt habe, weil lediglich die Tochterbank des Skandalunternehmens als Finanzdienstleister eingestuft sei, nicht jedoch der gesamte Konzern.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: