Der mittlerweile insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard habe einräumen müssen, dass es zu Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro gekommen sei. Die Münchner Staatsanwaltschaft gehe mittlerweile von einem "gewerbsmäßigen Bandenbetrug" aus. Gegen Wirecard-Chef Markus Braun sei ein Haftbefehl ausgestellt worden. Vorstandsmitglied Jan Marsalek sei untergetaucht und werde weltweit gesucht.



Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Pleite: Untersuchungsausschuss rückt näher - AktiennewsWer hat vor dem Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters wann was gewusst? Und wer hat womöglich wissentlich weggeschaut? Unterstellte Versäumnisse ihrer Ministerien bei der Regulierung weisen zumindest der Finanz- und der Wirtschaftsminister weit von sich, so die Experten von "FONDS professionell".Bei der politischen Aufarbeitung des Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF)-Skandals rücke die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses immer näher. Denn nach einer stundenlangen Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag am gestrigen Mittwoch (29. Juli) seien viele Fragen offen geblieben, würden Abgeordnete mehreren Medien zufolge berichten. Insbesondere Finanzminister Olaf Scholz von der SPD habe sich vielen kritischen Fragen stellen müssen. Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU sei dort aufgetreten.Nach der Sitzung scheine es, als würden sich die beiden Kabinettskollegen mögliche Versäumnisse gegenseitig zuschieben. Scholz habe erneut darauf verwiesen, dass die seinem Ministerium unterstehende Finanzaufsicht Bafin nur für die Kontrolle der Wirecard Bank AG zuständig gewesen sei und sehe eher gravierende Mängel bei den Wirtschaftsprüfern, die jahrelang den Abschlüssen des Zahlungsdienstleisters ihr Testat erteilt hätten. "Ich glaube, dass diejenigen falsch liegen, die glauben, dass man sich hier wegducken könnte und dass man hofft, dass das an einem vorbeigeht", habe Scholz gesagt.Schärfere Schwerter für die BafinAltmaier wiederum sehe keine Fehler bei der Regulierung der Wirtschaftsprüfer. Er argumentiere, dass die Abschlussprüferaufsichtsstelle sehr früh und zu jedem Zeitpunkt die notwendigen und die richtigen Schritte ergriffen habe. Das Ministerium des CDU-Manns habe stets darauf verwiesen, dass die Regeln für die Wirtschaftsprüfer das Justizministerium aufstelle, das von der SPD geführt werde.Welchen Einfluss habe Wirecard gehabt?Die Abgeordneten der Opposition würden nach der Sitzung längst nicht alle ihre Fragen beantwortet ehen. "Der große Befreiungsschlag für Herrn Scholz und Herrn Altmaier war das heute ganz sicher nicht", habe die Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus gesagt. Im Fokus stehe auch ein möglicher Einfluss des Wirecard-Konzerns auf die Politik. Die Kontakte der Führungsriege respektive deren Interessenvertreter sollten bis ins Kanzleramt gereicht haben. Daher habe der FDP-Obmann im Finanzausschuss, Florian Toncar, ebenso wie die SPD-Politikerin Cansel Kiziltepe vor gut einer Woche die Eröffnung eines Untersuchungsausschusses angeregt. Nur ein solcher könne alle Akten einsehen und damit klären, was man auch im Bundeskanzleramt über die Wirecard-Geschäfte gewusst habe.