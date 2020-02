Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (10.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.SAP und Wirecard - die beiden Tech-Schwergewichte im DAX - würden eine langjährige Partnerschaft pflegen. Diese solle nun aber deutlich erweitert werden. Das liefere am Montagmorgen vor allem der Wirecard-Aktie neuen Schub."Wirecard wird im Rahmen des SAP PartnerEdge-Partnerprogramms offizieller Entwicklungspartner von SAP im Bereich Cloud Solutions und seine Payment-Technologien, Services und Innovationen mit ausgewählten Produktsparten von SAP integrieren", heiße es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, gemeinsame Lösungen auf den Markt zu bringen, die die Customer Journey vervollständigen und für neuartige, digitale Kundenerlebnisse sorgen würden.Als mögliche Anwendungsfelder würden die beiden Unternehmen beispielsweise den Einzelhandel und Sport-Events sowie den Bereich "New Mobility" nennen. Dort hätten sich die beiden deutschen Tech-Riesen bereit Anfang November einem Konsortium unter Führung des Schweizer Fahrzeugbauers Rinspeed angeschlossen.Die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit sollten bereits in den nächsten Wochen vorgestellt werden, habe Florian Eder, Head of Partner Management bei Wirecard gesagt. Die Aktie des Zahlungsabwicklers starte daraufhin als einer der größten DAX-Gewinner in den Handel, während die SAP-Aktie zunächst moderat im Minus notiere.Die Comeback-Wette des "Aktionär" sollten nur Mutige eingehen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.