0,8321 EUR +6,54% (23.09.2020, 12:16)



0,8216 EUR +2,56% (23.09.2020, 12:32)



DE0007472060



747206



WDI



WRCDF



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (23.09.2020/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard CEE geht an Frankfurter Investment-Firma - AktiennewsWirecard CEE, die Österreich-Tochter des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), wird wohl an das Private-Equity-House Aurin Investment Group GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main verkauft, so die Experten von "FONDS professionell".Gläubiger dürften Forderungen in Höhe von rund fünf Millionen Euro zurückerhalten.Für den insolventen österreichischen Zahlungsabwickler Wirecard CEE sei ein Bestbieter gefunden worden. Die Insolvenzverwalterin Ulla Reisch habe einen mit der Aurin Investment Group GmbH (Frankfurt/Main) ausverhandelten Kaufvertrag zur Genehmigung vorgelegt. Aurin wolle das Unternehmen in Qenta umbenennen, wie die Insolvenzverwalterin mitteile.Vermutlich fünf Millionen Euro an anerkannten VerbindlichkeitenPositiv aus Sicht der Gläubiger: Mit Hilfe des erzielten Kaufpreises und der bei der Insolvenzeröffnung vorhandenen Guthaben sollte es möglich sein, die Verbindlichkeiten weitgehend zur Gänze abzudecken, würden die Experten des Alpenländischen Kreditorenverbands AKV berichten. Die Gläubiger hätten demnach bisher rund sechs Millionen Euro an Insolvenzforderungen angemeldet. Vorerst seien Ansprüche in der Höhe von etwa 3,6 Millionen Euro anerkannt worden, wobei die voraussichtlich anzuerkennende Verbindlichkeitensumme rund fünf Millionen Euro betragen dürfte.Hundert-Prozent-TochterÜber die Wirecard Central Eastern Europe GmbH mit Sitz in 8020 Graz sei am 03.07.2020 ein Konkursverfahren eröffnet worden. Es handele sich um eine 100-Prozent-Tochter der deutschen Wirecard Sales International Holding GmbH, die rund um einen milliardenschweren Bilanzbetrug im Sommer ebenfalls in die Insolvenz gegangen sei.