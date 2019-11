Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (25.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.

Das Aschheimer Unternehmen sorge seit Monaten für Schlagzeilen - häufig im Zusammenhang mit der Bilanzierung. Das "Manager Magazin" widme dem DAX-Konzern sogar die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe. Von "Kontrollverlust" und "Einsturzgefahr" sei da zu lesen. Den meisten Wirbel habe am Freitag jedoch ein einzelner Satz ausgelöst. Gegen Mitte des Artikels, wo es um "erste Erfolge" der strategischen Partnerschaft mit dem japanischen Tech-Konzern SoftBank gehe, heiße es: "Auch der Taxivermittler Uber liebäugelt mit einem Wechsel vom Hauptkonkurrenten Adyen zu den Aschheimern."

Uber vor dem Wechsel zu Wirecard? Das wäre nicht nur ein heftiger Seitenhieb auf den niederländischen Rivalen, sondern würde auch zum operativen Wachstumskurs des deutschen Zahlungsabwicklers passen. Die Hoffnungen auf das prominente US-Unternehmen als neuen Partner hätten sich aber noch vor dem Wochenende in Wohlgefallen aufgelöst. Denn sowohl der bisherige Payment-Partner Adyen als auch Uber selbst hätten den bevorstehenden Wechsel dementiert.

Zum Ende einer turbulenten Woche habe die Uber-Meldung der Wirecard-Aktie am Freitagnachmittag zeitweise ein moderates Kursplus beschert, nach dem Dementi sei sie aber fast unverändert aus dem Handel gegangen. Am Montagvormittag setze sich die Stabilisierung im Bereich von 117,50 Euro zunächst fort. "Der Aktionär" rate weiterhin zum Beobachten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.11.2019)