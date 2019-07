Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Nach mehreren Attacken von Leerverkäufern habe Wirecard am Wochenende schwere Vorwürfe gegen die "Financial Times" (FT) erhoben: Man habe "unwiderlegbare Beweise für eine Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern der Financial Times und Short Sellern". Die britische Wirtschaftszeitung sehe sich nun ihrerseits zum Handeln gezwungen.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "Reuters" habe FT-Chefredakteur Lionel Barber die Londoner Kanzlei RPC in der Angelegenheit mit einer Untersuchung betraut. In deren Zentrum solle die Berichterstattung der Zeitung über angebliche Bilanz-Tricksereien der Wirecard-Niederlassung in Singapur stehen.Mit einer ganzen Serie von Negativ-Artikeln zu diesem Thema habe FT-Autor Dan McCrum die Wirecard-Aktie seit Ende Januar immer wieder massiv unter Druck gebracht. Zwischenzeitlich hätten sich fast zehn Milliarden Euro Börsenwert in Luft aufgelöst. Wirecard werfe der FT nun vor, mit Shortsellern unter einer Decke zu stecken - und wolle seit letzter Woche sogar Beweise dafür besitzen.Als Schuldeingeständnis wolle Barber die Einleitung einer Untersuchung allerdings nicht verstanden wissen - in Gegenteil: Er wolle damit den guten Ruf seiner Zeitung verteidigen. "Angesichts der Schwere der Anschuldigungen habe ich eine externe Überprüfung unserer Berichterstattung dieser höchst umstrittenen Story erbeten", zitiere "Reuters" den FT-Chefredakteur. Schließlich beruhe die Reputation der FT auf hochkarätigem Journalismus, Integrität und dem akribischen Streben nach Richtigkeit.Die Fehde zwischen Wirecard und der "Financial Times" habe längst das Zeug zum Hollywood-Blockbuster. Die juristische Aufklärung der gegenseitigen Vorwürfe dürfte dabei Jahre dauern - sofern sie überhaupt vollständig gelinge.Wichtig für die Aktionäre sei vor allem, dass die zwischenzeitlichen Kursverluste ausgeglichen würden. Und da sei Wirecard dank positiven operativen News bisher auf einem guten Weg.Die bisherige Einschätzung des "Aktionär" gilt somit weiterhin, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 23.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link