Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

129,15 EUR +1,21% (20.01.2020, 16:57)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

129,05 EUR +1,26% (20.01.2020, 17:13)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (20.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.In wenigen Tagen jähre sich der Angriff der britischen "Financial Times" auf die Glaubwürdigkeit des Aschheimer Unternehmens zum ersten Mal. Die erste Salve, abgefeuert am 30. Januar 2019, habe Aktionären des erst kurz zuvor gekürten DAX-Aufsteigers hohe Verluste beschert. Das anschließende Dauerfeuer habe das Image des deutschen Zahlungsabwicklers mehr und mehr ramponiert. Die Folge: Das fünftschlechteste Jahr für Aktionäre der Wirecard AG. Was folge 2020?2019 sei als fünftschlechtestes Jahr in der Historie der Wirecard-Aktie eingegangen. 19,1% habe das Papier binnen Jahresfrist eingebüßt. Größer sei das Minus vermutlich nur deshalb nicht ausgefallen, weil sie zuvor noch vor dem Jahreswechsel 2018/19 korrigiert habe und im Vorfeld der ersten Attacke der "FT" am 30. Januar 2019 gestiegen sei. Innerhalb weniger Tage sei sie auf ein 52-Wochen-Tief gefallen, habe innerhalb von nur acht Handelstagen die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Das am 8. Februar 2019 erreichte Crash-Tief bei 86 Euro habe sie seither zwar nicht nochmals getestet - das vorherige Allzeithoch bei 199 Euro aber ebensowenig.Dem Auftakt der "FT"-Attacke und dem unmittelbaren Kursabsturz habe sich eine Phase der Erholung angeschlossen. In der Spitze habe die Wirecard-Aktie im Jahresverlauf wieder Kurse von 160 Euro erreicht. Dann sei eine recht unspannende Phase gefolgt, in der die Aktie nur seitwärts gelaufen sei. Verbunden mit immer wieder neu gestreuten Vorwürfen durch die "FT" sei der DAX-Titel schließlich wieder deutlich zurückgefallen und sei bei 107,50 Euro aus dem Jahr gegangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: