Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

146,50 EUR +1,00% (07.06.2019, 16:05)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

146,10 EUR +0,17% (07.06.2019, 16:21)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.In einem neuen kritischen Artikel der "Financial Times" erhebe deren streitbarer Autor Dan McCrum nun Geldwäschevorwürfe gegen den deutschen Zahlungsabwickler. McCrum weise auf Verbindungen von Wirecard zum Zahlungsabwickler Allied Wallet hin. Letzterer solle nach Ansicht der US-Aufsichtsbehörde FTC mit dubiosen Händlern zusammengearbeitet haben, die mit Betrug, Schneeballsystemen und unerlaubten Inkasso-Maßnahmen über 110 Mio. USD ergaunert hätten.Laut der FTC-Beschwerde habe Allied Wallet dabei nicht nur von den kriminellen Geschäften gewusst, sondern diese mit Briefkastenfirmen und gefälschten Websites sogar aktiv unterstützt. Erst Ende Mai habe das Unternehmen den Streit mit der FTC beigelegt.Allied Wallet habe bei der Abwicklung der fraglichen Zahlungen zwischen 2013 und 2018 wiederum die Dienste von Wirecard als "Acquirer" genutzt, heiße es in "FT-Artikel". Wirecard habe gegenüber der Zeitung bestätigt, einer von mehreren Partnern von Allied Wallet gewesen zu sein. Nachdem Unregelmäßigkeiten und verdächtige Transaktionen bemerkt worden seien, habe man die Beziehungen allerdings abgebrochen und die Behörden informiert.FT-Autor und Wirecard-Kritiker Dan McCrum sehe darin eine Bestätigung für die Zweifel an den Geldwäschevorkehrungen bei dem deutschen Zahlungsabwickler. Ähnliches habe das "Handelsblatt" vor rund einer Woche bereits gemeldet: Laut dem Bericht würden sich mehrere Staatsanwaltschaften für die Geschäftsbeziehungen von Wirecard zu dubiosen Online-Trading-Portalen interessieren. Das Unternehmen habe womöglich auch Zahlungen für Cyberkriminelle abgewickelt und davon profitiert, so der Verdacht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: